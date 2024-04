Armada Nacional reconoció haber invertido $5.000 millones en estudios para la subestación de guardacostas en la isla de Gorgona

“Las licencias ambientales que se dieron en el año 2015 fueron licencias condicionadas y eso no lo han mencionado acá. Condicionadas quiere decir que nosotros estábamos obligados a hacer unos estudios que a la fecha nos han costado cerca de 5.000 millones de pesos en todas esas medidas que se han impuesto”, reconoció el capitán Bermúdez en el Congreso.

El capitán agregó que este proyecto continuará. “Y lo vamos a seguir haciendo porque tenemos que darle la garantía a los colombianos que si bien es cierto hay una necesidad de proteger, no podemos dejar de observar una necesidad de cumplir la licencia”, dijo.

Aclaró que no se trata de un proyecto “impuesto por ningún gobierno extranjero” y que hace parte de una estrategia de la Armada en el pentágono naval y que uno de ellos es la seguridad ambiental. “La Marina viene avanzando en temas de seguridad ambiental”, mencionó.

El capitán mencionó que no es menor para la Armada que el territorio marítimo es casi igual al territorio terrestre del país y que el 64% de las áreas protegidas del país se encuentran en el pacífico. Y que actualmente solo se tiene una cobertura del 21% del territorio marítimo. “Vamos perdiendo el examen”, reconoció Bermúdez.

Igualmente, dijo que estos temas no van solamente enfocados a temas relacionados al narcotráfico. “Si bien son muy importantes, y así la coca no crezca en el mar, sí es donde en la cadena de valor criminal es donde más afecta las economías o finanzas criminales”, afirmó. Además, puso de precedente que este es un corredor estratégico para la criminalidad, no solo para el narcotráfico, sino para otras actividades. Y que cuando se habla de sumergibles se trata de las “grandes ligas de narcotráfico”.