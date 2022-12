Así les fue a María Fernanda Cabal y Juan José Lafaurie en su primera entrevista juntos: confesaron fricciones con José Félix, negociador de paz

Uno de los acontecimientos políticos que más llamó la atención en 2022 fue la solicitud del presidente de Colombia, Gustavo Petro, al presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, de hacer parte del equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Hoy, poco más de un mes después, su familia contó cómo se sintió.

En una entrevista en el programa Desnúdate con Eva, María Fernanda Cabal, esposa de José Félix Lafaurie, y Juan José Lafaurie, su hijo, comentaron qué sintieron, pero también cómo cambió su relación con él desde ese momento. Incluso confesaron que la decisión del presidente de Fedegan de aceptar la petición del mandatario colombiano fue tomada después de una conversación telefónica con Álvaro Uribe Vélez.

A la presentadora Eva Rey, la senadora María Fernanda Cabal le confesó que sí le molestó que su esposo aceptara, porque es ella, no solo como senadora, sino por lo que ha vivido, quien más sabe del conflicto en Colombia entre ellos dos.

“Sí, ha habido diferencias porque él, sabiendo mucho más que yo por la experiencia de la vida, en los temas de guerra y de violencia yo sé más que él. Y se lo dije, le dije: ‘Bueno, a lo mejor te pusieron en calzas prietas’. Pero finalmente la decisión la tomamos porque llamamos al presidente Uribe (sic). Yo me sentí muy incómoda porque yo tengo una línea sólida, yo no mudo de piel, causó fricciones y sobre todo con Juan José, él tuvo una postura más radical que la mía”, comentó Cabal.

Entretanto, Juan José Lafaurie afirmó que lo tomó por sorpresa la decisión de su papá, dado que en la casa lo que se le enseñó fue otra cosa. “Para mí, la tesis que siempre se defendió aquí fue que uno no negocia con terroristas ni criminales. Entonces, cuando a mí me cuentan, yo no lo creía. Dije, no, eso debe ser mentira, y cuando veo la nota periodística, inmediatamente la mando por el grupo de la familia y le digo un poco de cosas”, afirmó.

Luego agregó: “Yo soy muy emocional, a veces puedo ser muy agresivo, lo que sea. Para mí generó un distanciamiento. Yo te digo que para él tampoco es fácil, porque para nadie debe ser fácil sentarse con esa gente”.

“A veces me enreda con sus trinos”

En conversación con Eva Rey, Cabal confesó que es la primera vez que brindaba una entrevista junto con su hijo, a quien siempre ha buscado apartar de la política.

“Es nuestra primera entrevista juntos, no hemos querido que se involucre en nada. Él se mete en rollos, a veces me enreda a mí con sus trinos, pero no hemos querido que se meta en nada (...). A veces le digo: ‘Juan, pilas con esto’, pero creo que a veces Juan José lo regaña más Pepe que yo”, comentó.

Por su parte, Juan José dijo: “Mi papá siempre ha sido el que me regaña, pero fíjate que, por ejemplo, nunca me ha hecho borra algo. Siempre me han invitado a argumentarlo, creo que eso es lo que más vale”.

¿Ya vieron la entrevista que nos hizo Eva Rey a mi hijo @LafaurieCabal y a mí? No se la pierdan ⬇️https://t.co/WCKHmZicOE pic.twitter.com/44btyexD0j — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 19, 2022

Cabal además defendió a su esposo afirmando que nunca ha sido celoso con ella por su carrera política y negó que esa fuera la razón por la que aceptó negociar con el ELN.

“Él es muy maduro en personalidad y muy maduro políticamente. Él no siente esos celos de figuración, aunque hay gente que siente que sí, que por eso entró en esta locura de los diálogos, que de pronto es que quería figurar, pero no. Es muy veterano él, un hombre con su edad, con su aplomo, ha estado en política desde que nació, yo no, y finalmente disfruta con los éxitos que yo tengo.