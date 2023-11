Atención: Casi el 70 % de la reforma a la salud fue aprobada; la Cámara de Representantes levantó la sesión por falta de quórum

Así fue el debate de la reforma a la salud

10: 16 p.m.: El presidente de la Cámara, Andrés Calle, levanta la sesión por falta de quórum. Se cita nuevamente este miércoles 29 de noviembre a las 11:00 a.m.

10:05 p.m.: El congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, denunció a La U y el Partido Liberal como impulsores de la reforma a la salud.

7:33 p.m. La representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, dice que su partido no le está haciendo cuórum al Gobierno para aprobar la reforma a la salud.

7:02 p.m. Aprueban “orangután” en reforma a la salud

6:27 p.m. Jennifer Pedraza advierte de orangután en la reforma a la salud

5:55 p.m. Niegan que la Adres vaya a convertirse en un Seguro Social

El director de la Adres, Félix León Martínez, le aclaró a la Cámara que: “La Adres no va a ser ningún seguro social, no sé de dónde salen semejantes apreciaciones. El Adres va a ser el pagador único del sistema, pero no va a auditar las cuentas ni los servicios, solo es el banco, solo es el pagador. Las cuentas van a llegar a la Adres y a la gestora, la gestora va a auditar, la Adres no va a auditar las cuentas”.