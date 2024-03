Atención: Petro cancela desayuno con los senadores que firmaron archivo de la reforma a la salud. Mayoría no estuvo dispuesta a asistir

Por otro lado, los senadores del Centro Democrático, Honorio Henríquez y Josué Alirio Barrera, le dijeron que no a Petro.

“El Centro Democrático no asistirá a la reunión convocada públicamente por el Presidente Petro para este lunes 18 de marzo. Consideramos que al haber liderado y firmado la ponencia mayoritaria de archivo de la reforma a la salud, debe dársele trámite dentro del marco constitucional de la Comisión Séptima del Senado”, manifestó la colectividad.

Por otro lado, la senadora Nadia Blel Scaff, del Partido Conservador, dijo que no estará en la reunión. Berenice Bedoya, de la ASI, también le dijo a este medio que no pensaba asistir. Miguel Ángel Pinto, Lorena Ríos y José Alfredo Marín también le confirmaron a SEMANA que no tenían la intención de asistir al encuentro.