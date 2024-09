Atención: presidente Petro notificó al país que decretará el presupuesto que radicó su Gobierno para la vigencia 2025

A su turno, el presiente del Senado, Efraín Cepeda, habló sobre la decisión que adoptó el Congreso, que se traduce en un fuerte golpe al Gobierno nacional: “Pues creo que aquí las normas son claras, se va bajo las condiciones que se debe incluir lo que está financiado, no lo que no tiene una fuente de recursos, léase, los 12 billones de pesos de la Ley de Financiamiento no se pueden incluir en un decreto, lo veníamos diciendo, vayamos por partes, hoy en ese decreto no estará eso, ni las normas especiales ”.

Además, indicó: “Seguramente, la Corte recortará a los dos porque no tienen una fuente de financiación, no hay una ley de financiación, no hay una reforma tributaria, no hay manera; le advertimos al gobierno que debíamos aprobar los 511, luego discutir la tributaria y, finalmente, hacer un presupuesto adicional, el gobierno no quiso copiarnos”.