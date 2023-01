Atención: presidente Petro urgió a América Latina desvalorizar a cero la producción de petróleo y carbón

El presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió en contra del petróleo, carbón y gas, al hacer un urgente llamado a América Latina a desvalorizar a cero inmediatamente la producción de los hidrocarburos al insistir que llevarán a la extinción de la humanidad.

En medio de su intervención ante una nueva sesión de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe (Celac), el jefe de Estado aseguró que la producción de petróleo y carbón pueden matar a la humanidad, tesis que soportó el presidente a través de la ciencia.

Presidente Gustavo Petro en la Celac en Argentina - Foto: Presidencia

“He tratado de construir sobre el problema de la humanidad, el riesgo de la seguridad es la crisis climática, que los líderes no podemos esconder a pesar de los intereses, la crisis climática acabará con la especie humana, esa nueva realidad es la del omnicidio porque lo produce el ser humano, es el consumo de petróleo, gas y carbón lo que puede matar la humanidad eso dice la ciencia”, sostuvo Petro.

🔴El Presidente de la República, @petrogustavo, llega #AEstaHora a Buenos Aires, para participar en la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la @PPT_CELAC. #ColombiaEnArgentina 🇨🇴🇦🇷 pic.twitter.com/3aW1ziEsm3 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 24, 2023

Y agregó en su intervención ante los líderes de América Latina: “Debemos hablar de una salida de la crisis climática, carta geopolítica, en nuestras manos esta la posibilidad de la vida, disminuir a cero el uso del petróleo y el carbón o sea su desvalorización, debemos tener un cambió real de la economía del mundo”.

gas petróleo explotación petrolera - Foto: aFotoStock

El turismo la apuesta de Petro para reemplazar la producción de petróleo

Cabe recordar, que el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió el anuncio que hizo, en días pasados en el Foro Económico Mundial la ministra de Minas Irene Vélez, el cual giró en torno a advertir que el Gobierno nacional no concederá nuevos contratos de exploración de gas y petróleo.

Presidente Gustavo Petro desde Davos habló sobre la producción de petróleo y carbón. - Foto: Semana

El mandatario, en medio de esa agenda que adelantó la semana pasada en Davos (Suiza), fue más allá y habló que su administración le apostará al turismo y a la exportación de energías limpias, las cuales, según el jefe de Estado, son las que demandará el mundo por encima de los hidrocarburos.

“Parte de lo que hemos venido a hacer aquí (Foro Económico Mundial) en concreto tiene que ver con la sustitución de la matriz de exportación colombiana, en nuestra escala nacional”, sostuvo Gustavo Petro.

La ministra de Minas, Irene Vélez, y el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, quien también ha lanzado críticas en contra de los anuncios de la funcionaria del gabinete del cambio. - Foto: SEMANA

Y agregó en su declaración: “Básicamente, tiene que ver con el turismo y exportación de energías limpias; estamos convencidos de que una fuerte inversión en turismo dada la belleza del país y la capacidad que tiene el país en generación de energías limpias, podría perfectamente en un corto plazo, en una transición llenar los vacíos que puede dejar la economía fósil”.

La polémica declaración de la ministra Vélez

La ministra de Minas, Irene Vélez, se refirió a la autorización de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en el país, asegurando que el Gobierno ha tomado la decisión de no autorizar nuevos contratos en este aspecto dentro del territorio colombiano.

La CAR impuso medida preventiva de suspensión de actividades a la mina denominada La Gemela por no contar con el permiso ambiental vigente. - Foto: CAR Cundinamarca

El anuncio lo hizo durante el panel ‘Los diferentes caminos hacia la transición energética’, que se lleva a cabo en el Foro Económico Mundial, el cual tiene lugar en Davos (Suiza). La ministra Vélez aseguró que los importadores de carbón muy pronto “ya no van a estar importando” y, de esta manera, el Gobierno necesitará generar una economía alternativa.

La oposición ha pedido en varias oportunidades la renuncia de la ministra Irene Vélez. - Foto: Montaje SEMANA. Fotos: Guillermo Torres Reina

“Decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo”, dijo la ministra Vélez al sostener que aunque la medida ha sido muy polémica en el ámbito nacional, representa “una señal clara” del compromiso que tiene el país en la lucha contra el cambio climático.

Irene Vélez, ministra de Minas, en Davos (Suiza). - Foto: Foro Económico Mundial.

En el marco del Foro Económico Mundial y durante la intervención en el panel ya mencionado, la ministra Vélez aseguró que el Gobierno continúa trabajando en el objetivo de cumplir con las metas de “descarbonización”, en la ruta de transición energética como objetivo primordial del Gobierno nacional. “Estamos viendo la descabonización de las industrias, pero viendo el modelo productivo y cómo vamos a dejar el carbón atrás”, dijo en ese escenario la ministra en el panel.

En un operativo de la CAR con el Ejército Nacional, se decomisó varios bultos de carbón vegetal que estaba siendo quemado al aire libre en Ciudad Bolívar, en Bogotá. - Foto: CAR Cundinamarca

Cabe recordar que la ministra de Minas y Energía había confirmado que se respetarían los contratos de exploración y explotación petrolera ya firmados, aclarando los rumores de algunos senadores de la oposición en los que aseguraban que en el país estaba prohibida la producción de estos hidrocarburos. La pregunta es, después del anuncio de la ministra Vélez en Davos, ¿qué va a pasar con los 147 contratos que se encuentran en fase de exploración y los 117 que se estarían ejecutando?.

“Empobrecerá a Colombia”: gremio petrolero advierte serias fallas en informe de MinMinas sobre reservas de petróleo y gas,

El presidente de la Asociación de Petróleo y Gas, Francisco Lloreda dijo que “no hace diferencia en la crisis climática global y empobrecerá a Colombia” sobre la no suscripción de nuevos contratos de exploración.

La ministra de Minas, Irene Vélez, y el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco Lloreda. - Foto: SEMANA

“Colombia aporta el 0,37% de los Gases de Efecto Invernadero del planeta. De ahí que el presidente de la República haya reconocido que es un aporte insignificante. De estos, el 59% lo produce el sector agrícola y ganadero, la deforestación y el mal uso de la tierra. El 31% está asociado a la generación y consumo de distintas fuentes de energía, siendo más significativo el transporte con 12%”, explicó.

A renglón seguido, el Gobierno Nacional afirmó que estas apreciaciones tiene un sustento técnico que se basa en el informe presentado en diciembre de 2022: “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa”, en el que además lo citan para afirmar que las reservas de hidrocarburos alcanzan actualmente hasta el 2037 - 2042. El Gobierno Petro también han criticado a quienes han señalado que la transición energética del país debe ser más larga, argumentando que “están en contra de la ciencia”.

CONVENCIONES: Crecimiento - (variación % del PIB real anual) - Inflación (variación % fin de año) - Dólar (TRM promedio año, en pesos) - Tasa de interés de intervención (% fin de año) - Petróleo (barril Brent promedio año USD) Fuente: sondeo con cada entidad.

Pero, para el gremio petrolero, el informe tiene serias fallas, Lloreda lo explicó como la popular metáfora para dar contexto, dijo: “es mezclar peras con manzanas”.

Explicó que las reservas se dividen en tres tipos, reservas probadas: “es cuando hay una probabilidad de extraer el hidrocarburo en un 90 %”, las probables, cuando: “es 50 % si, 50 % no”, y las posibles, cuando: “la probabilidad de es del 10 %, esas son las reservas”.

Y por último dejó claro: “A nivel internacional las únicas reservas que cuentan son las reservas probadas , y cosa distinta son los recursos contingentes, es cuando tienes una información que te permite saber que petróleo y que gas hay, pero no lo has logrado cuantificar ni has logrado ver su calidad, ni técnicamente, ni económicamente es factible extraer en este momento, entonces pareciera que el presidente termina juntando recursos de reservas: probadas, probables, posibles y recursos contingentes para decirle al país que tenemos por ejemplo: gas hasta el año 2037″.