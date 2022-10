“Aumentará el desempleo y la pobreza”: Centro Democrático presenta ponencia negativa a la reforma tributaria

Este martes, los congresistas Miguel Uribe y Óscar Darío Pérez radicaron en comisiones terceras la ponencia negativa del Centro Democrático a la reforma tributaria propuesta por el Gobierno. Principalmente, los parlamentarios piden el archivo del proyecto por la posibilidad de que perjudique a los hogares de bajos ingresos.

“La consideramos inconveniente, especialmente para los hogares de bajos ingresos en nuestro país. Desestimula y ahuyenta la inversión. Golpea el empleo, aumentando la pobreza. Aumenta el costo de vida, subiendo el precio de los alimentos, y tiene un fatal impuesto a la vejez. Es decir, castiga el trabajo y ahorro de los pensionados de Colombia”, dijo.

Por su parte, Pérez asegura que esta propuesta frenaría el crecimiento económico del país: “Es el que genera riqueza. Para que pueda haber menos pobreza, tiene que haber riqueza. Tiene que haber qué repartir”.

Además, por el aumento del recaudo tributario a través de los años, para los parlamentarios es “innecesaria” la propuesta del Gobierno, la cual busca recaudar cerca de $22 billones de pesos.

Frente al informe de ponencia de los congresistas, el partido argumenta que el proyecto es inconveniente porque “desacelerará la economía, aumentando el desempleo y la pobreza”.

A su vez, ahondan en el hecho de que este proyecto no es necesario, dado que el Gobierno contará con un buen panorama de recaudo en el primer tramo de mandato.

“Esta reforma no es necesaria, porque el nuevo Gobierno ha contado con mayor recaudo y utilidades del sector de hidrocarburos y minero que no tenían calculados. Este mayor recaudo en los ingresos corrientes corresponde, en su gran mayoría, a la lucha contra la evasión y la corrupción de $22 billones adicionales para agosto, y se pronostica que se cierre el año con $26 billones de pesos”, dice el partido.

A este panorama se le sumarían ingresos en el sector de la minería e hidrocarburos que no se calculaban, llevando a sumar $30 billones de pesos a favor.

En total, el uribismo plantea cinco reparos puntuales que resumen su oposición a la reforma tributaria. En primer lugar, aumentaría el “desempleo y la pobreza”.

“La reforma tributaria disminuye el crecimiento económico y espanta la inversión, fundamentos necesarios para generar riqueza. Además, aumenta el desempleo, porque, reciente, muchísimas actividades empresariales haciendo algunas de ellas inviables; como la industria extractiva, petróleo, el mercado de capitales y tiendas de barrio”, explica el partido.

Sumado a esto, el partido de oposición asegura que, al eliminar beneficios tributarios, se afecta a sectores como el turismo, agropecuario, entidades sin ánimo de lucro, algunas de ellas altruistas.

También argumentan que el proyecto planteado por el Gobierno “empobrece a la clase media”. A pesar de que el partido entiende la intención de aumentar la participación de personas naturales en el recaudo, también le recuerda al mandatario que esta población, que recibe un ingreso de $10 millones de pesos mensuales, no puede ser entendida como rica.

“Hay un aumento gravísimo de los impuestos a las personas naturales, hasta el punto de que se pretenden recaudar por este concepto $8.3 billones de pesos. Esto traerá como efecto el empobrecimiento de la clase media colombiana y la quiebra de los hogares colombianos”, dice el comunicado.

A su vez, con el alza de los precios de los alimentos, la tributaria “golpea a los hogares de bajos ingresos”.

“El incremento en los precios de las bebidas azucaradas, pasabocas y carnes frías y los gravámenes sobre productos envasados esenciales impondrá mayor carga a las personas de bajos ingresos, golpeando así bolsillo de sus hogares”, argumenta la colectividad.

Finalmente, la quinta preocupación es el impuesto a la vejez, el cual se reflejaría con un impuesto a los pensionados con mesadas superiores a los $5,6 millones de pesos, “castigando el ahorro y el trabajo”.

“Quienes trabajaron durante toda su vida para obtener este derecho, se encuentran en una posición de indefensión, porque, en su mayoría, no cuentan con capacidad laboral para seguir generando riqueza. Si bien respaldamos el esfuerzo para darle estabilidad a quienes no tienen hoy una pensión, no estamos dispuestos a implementar este impuesto que, incluso, consideramos inconstitucional”, manifestó el partido.

En conclusión, para la bancada del Centro Democrático, la reforma tributaria es “altamente dañina para el progreso y el crecimiento de la economía colombiana, y que afecta directamente a los hogares colombianos”.