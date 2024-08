Bailes, actuación, cámaras y ‘clown’: la historia de vida de Laura Villamil, la bailarina víctima de un show de fuego en Andrés Carne de Res

Si a Laura Daniela Villamil de niña, cuando estudiaba en el colegio Delia Zapata Olivella en Suba, noroccidente de Bogotá, le hubieran dicho que iba a disfrutar y a vivir por y para el arte, no lo habría dudado ni un segundo. Desde sus primeros años de vida respiraba y alimentaba esa vocación. Fue su profesor de secundaria quien la encaminó al mundo del arte y era cuestión de años para que su dedicación, amor y destrezas la llevaran a convertirse en una verdadera artista integral que iba a empezar a recibir grandes y merecidos aplausos.

Eso la llevó a estudiar Artes Escénicas en la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, una carrera que escogió a pesar de que el sueño de su mamá era que se dedicara, como ella, al sector de la salud. “Yo soy enfermera y siempre quise que mis hijos se inclinaran por el lado de la salud. Cuando Laura Daniela me dijo que quería estudiar Artes Escénicas, para mí fue algo muy duro, pero sabía que esa profesión era la que a ella le gustaba. Ella es amor, responsabilidad, cariño, carisma, pero sobre todo arte”, relató Mignolia.

En las tablas y la televisión

Se trata de una obra escrita y dirigida por Johan Velandia, reconocido actor colombiano que fue profesor de la joven. “Yo fui a verla y no se imagina la felicidad que sentí cuando todo el mundo se levantó a aplaudirla. Yo no podía estar más orgullosa”, narró Mignolia.

La trágica noche

Lejos de imaginarse lo que estaba a punto de ocurrir, Mignolia sí notó algo diferente la noche del sábado 17 de agosto antes de que su hija, Laura Daniela, terminara incinerada en el 80 por ciento de su cuerpo en medio de un show de fuego en Andrés Carne de Res. Pero esa diferencia de la que ella se percató no fue suficiente para alertarla de la pesadilla que estaba a punto de comenzar.

“Ella siempre que se ponía el vestuario y se maquillaba se tomaba una foto para publicar en las redes y nos la enviaba a la familia, pero ese día no mandó nada. Por la noche caí en cuenta de que Laura no envió nada, pero supuse que quizás había llegado de afán y no le dio el tiempo para tomarse la foto”, reveló Mignolia.