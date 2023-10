Camilo Rubiano defendió sus propuestas para llegar al Concejo de Bogotá: “Haremos un verdadero control político”

SEMANA: ¿Cuáles son sus propuestas para llegar al Concejo de Bogotá?

Camilo Rubiano (C.R.): Lo primero es hacer un verdadero control político, que es lo que ha faltado en la ciudad y ha permitido que Bogotá se destruya poco a poco y que nadie le ponga atención, hoy vemos como la ciudad está absolutamente dinamitada por las obras inconclusas, condenada a polisombras eternas y no pasa absolutamente nada.

Vemos, por ejemplo, cómo los proyectos de valorización, por los cuales los bogotanos pagamos $900.000 millones en el 2019, y 14 de 16 están atrasados y siete de ellos están absolutamente abandonados y no ha pasado absolutamente nada desde el Concejo. Ese control político es un trabajo que yo he venido haciendo y precisamente como ciudadano he denunciado las obras inconclusas, las polisombras eternas y me le he enfrentado a Claudia López para evitar la destrucción de la carrera Séptima con el corredor verde.

Camilo Rubiano en compañía del expresidente Álvaro Uribe. | Foto: Camilo Rubiano

SEMANA: ¿Cómo califica usted entonces el trabajo del Concejo de Bogotá en estos cuatro años?

C.R.: Yo no soy quién para dar una evaluación, pero por ejemplo esta semana salió el más reciente informe de Bogotá Cómo Vamos, y la mayoría de concejales se rajaron en control político, en asistencia y en proyectos, entonces esa es una realidad y esas son las calificaciones al respecto. Yo a lo que sí me quiero comprometer y lo quiero hacer y lo he venido haciendo, es ser el número uno en control político, de ser el primero en llegar, el último en salir, y ser muy juicioso en todo lo que tiene que ver con toda la actividad normativa.

SEMANA: ¿Cree que a este Concejo le faltó un poquito de mano dura con la administración de la alcaldesa Claudia López?

C.R.: Total, el Concejo en Bogotá no se sintió y eso fue lo que le permitió a la alcaldesa Claudia López a hacer lo que ha hecho en materia de obras, fracasar con las obras y no terminarlas, no ejecutarlas y generarle un daño significativo a la ciudadanía; dos, eso es lo que le ha permitido a la alcaldesa seguir adelante con el capricho del corredor verde, sin escuchar a la ciudadanía, siendo un proyecto que no le conviene a la ciudad. Además, lamentablemente lo que uno ve es que sí hay concejales que están absolutamente arrodillados ante la mermelada de la alcaldesa Claudia López y por eso no han hecho el trabajo esencial de un concejal, que es el control político.

SEMANA: Cada vez que la alcaldesa lo solicitó, el Concejo le aprobó cupos de endeudamiento...

C.R.: Así es, además le aprobaron a la alcaldesa $500.000 millones para mejorar y actualizar las cámaras en la ciudad, y hoy, de nueve mil cámaras, solo sirven tres mil, y dónde está el Concejo que le aprobó esos recursos a la administración haciéndole seguimiento a esa contratación, pidiéndole cuentas a la Alcaldía y a la Secretaría de Seguridad, entonces lo que uno ha visto es un Concejo absolutamente arrodillado ante la mermelada, diciéndole sí a todo y no le ha hecho realmente control a la Alcaldía y por eso es que la ciudad hoy está destruida por las obras con unos problemas de movilidad gigantescos.

Camilo Rubiano, candidato al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático. | Foto: Suministrada

SEMANA: ¿Cómo mejorar la seguridad en Bogotá?

C.R.: Hay dos cosas que se deben hacer, lo primero, es pedir desde el Concejo que nos cuenten qué pasó con la actualización de las cámaras y trabajar para que se haga una actualización en todo lo que tiene que ver con la tecnología y tengamos cámaras que tengan reconocimiento facial, que tengan trazabilidad, seguimiento y reconocimiento de placas y que estén interconectadas con la seguridad privada y con los frentes de seguridad ciudadanos, y pedirle a la nueva administración que nos tenga un plan de choque de 100 días, y desde el Concejo hacerle ese seguimiento.

Lo segundo, que es fundamental, es que se vuelva a construir una relación de confianza entre la administración en cabeza de un alcalde y la Policía, porque lamentablemente la alcaldesa rompió esa relación, la fracturó, y ahí es donde se ve el fracaso de su política de seguridad.

SEMANA: Con tantos frentes de obras abiertos, ¿cómo mejorar la movilidad en Bogotá?

C.R.: Lo primero que hay que hacer es terminar las obras y hacerle una veeduría real desde el Concejo para que nos cuenten en qué van las obras, cuánto falta para que se terminen y qué está pasando con esos incumplimientos en ciertas obras, y se debe exigir el cumplimiento de los cronogramas.

SEMANA: Usted ha sido un férreo opositor al corredor verde de la Séptima, ¿qué hacer si la alcaldesa Claudia López lo adjudica antes de finalizar su administración?

C.R.: Pues yo espero que no cometa ese error, porque es un proyecto, al que no solo la ciudadanía, sino también la misma Personería, le ha señalado al Distrito que tiene inconsistencias y faltantes en materia de requisitos legales para que se pueda contratar; es un proyecto que no cuenta con estudios y diseños definitivos, además, en materia presupuestal, no tiene unos valores unitarios, no cuenta con aprobación por parte de las empresas de servicios públicos y eso es lo que ha generado sobrecostos y atrasos en obras como en las troncales de la Avenida 68 y de la Avenida Ciudad de Cali. Tampoco hay una verdadera socialización con la ciudadanía.

Camilo Rubiano dice que hará "un verdadero control político”. | Foto: Cortesía

SEMANA: Usted también tiene una propuesta interesante para favorecer a miles de jóvenes estudiantes en Bogotá, ¿de qué se trata?

C.R.: Los jóvenes no están yendo a la universidad, en gran medida, por los altos costos de TransMilenio y, por otro lado, los jóvenes que van, algunos evaden y no pagan el pasaje, generándole un problema gigantesco a TransMilenio, porque hoy la evasión pasó del 12 % a más del 35%, con pérdidas de más de $10.000 millones semanales y lo que quiero plantear, quizás por un proyecto de acuerdo, es que tanto la universidad privada, como la pública, junto a TransMilenio, firmen en un convenio para que dentro del valor del semestre, vaya incluido un pasaje ilimitado para que el joven pueda ir y volver a su casa a la universidad durante todo el semestre, con eso no solo aliviaríamos el bolsillo al joven, a las familias, sino que también le garantizaríamos el ingreso oportuno de los recursos a TransMilenio, que hoy no los tiene.

SEMANA: ¿Ese subsidio sería directamente por la tarjeta Tu Llave?