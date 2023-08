El general (r) Jorge Luis Vargas también se suma a la petición a la alcaldesa Claudia López para frenar la licitación del corredor verde por la Séptima

“Los intereses de la ciudad deben prevalecer ante cualquier diferencia política. Por eso le agradezco a los candidatos @Rodrigo_Lara_ @Diego_Molano y al @ElGeneralVargas por acompañar con su firma esta petición e invitó a los que faltan para que se sumen. El Corredor Verde no se necesita y no lo quiere la mayoría de la ciudadanía. Le hago un llamado a la Alcaldesa, para que le permita a la próxima administración construir un proyecto con la ciudadanía, que realmente mejore la movilidad del borde oriental y no deteriore la calidad de vida de los ciudadanos”, dijo Rubiano.