Canciller Álvaro Leyva denuncia cómo lo quisieron extorsionar y por qué el Estado pagó 30 millones de pesos: “No son dineros míos”

“Me contactó una gente que no he podido identificar aún, con la historia de que tenían una valiosísima información con la licitación y a propósito de los pasaportes. Obviamente, a mí me suscitó curiosidad y comenzaron a mandarme como una especie de pruebas de cómo gente de Thomas Greg aproximaba a personalidades y a otros funcionarios. Inmediatamente, yo dije que no estaba en condiciones de suministrar ninguna información al respecto y mucho menos pagar, porque no estaba dentro de mi forma de ser comprar información, que nunca lo había hecho”, dijo.