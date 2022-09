Así fue la embarrada del canciller Álvaro Leyva: dijo que hay más de 2 millones de kilómetros de frontera con Venezuela, aunque en realidad son 2.219

El canciller Álvaro Leyva, en medio de su visita a Washington, habló sobre las dudas que genera el nuevo vínculo entre el gobierno de Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Un fragmento de sus declaraciones llamó la atención, ya que aseguró que hay “2.200.000 kilómetros” de frontera entre Colombia y Venezuela.

“Si el señor Trump puede ir a bailar con el presidente de Corea del Norte y no se le dice nada, ¿por qué nosotros no podemos manifestar tranquilidad en una frontera de 2.200.000 kilómetros, donde todos los días la cruzan colombianos y venezolanos”, dijo el canciller.

Frontera con Venezuela. 2millones 200 mil kms. Sim comentarios. pic.twitter.com/ssK19AQJFS — Felipe Zuleta Lleras (@Zuletalleras) September 17, 2022

Entre Colombia y Venezuela existe una frontera de 2.219 kilómetros, siendo la frontera más larga de ambos países. La cifra que dio el ministro Leyva es mucho mayor que la distancia entre la Tierra y la Luna, de aproximadamente 380 mil kilómetros. Para entender la magnitud del error del canciller, estamos a 40 millones de kilómetros del planeta Venus.

Las críticas no esperaron. El senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, trinó sobre la desproporcionada cifra, recordándole al canciller la longitud real de la frontera entre Colombia y Venezuela.

La frontera con Venezuela es de 2.219 kilómetros.



2 millones de kilómetros es 5 veces la distancia de la tierra a la luna.



Algunos ministros andan en la luna https://t.co/I0rmthJyKF — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) September 17, 2022

“La frontera con Venezuela es de 2.219 kilómetros. 2 millones de kilómetros es 5 veces la distancia de la tierra a la luna. Algunos ministros andan en la luna” (sic), publicó Miguel Uribe Turbay.

El canciller también habló sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, asegurando que no es la autoridad pertinente para hacer comentarios frente a lo que ocurre en el país vecino.

“No, es que no vengo a calificar absolutamente nada distinto porque yo no soy la autoridad pertinente, yo he abrazado la defensa de los derechos humanos y naturalmente la defensa de la dignidad de la persona humana que es la que a mí me interesa”, sostuvo Leyva.

“Que algunos violen, lo siento mucho, soy el primero en deplorarlo, pero yo lo que necesito como jefe de una cartera de Relaciones Exteriores por definición del jefe de Estado, cuando hay que normalizar las relaciones, es adelantar todo lo que esté a mi alcance para que se abran esas fronteras y se viva pacíficamente”, agregó.

El ministro Leyva y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, están de visita en Washington para asistir a una reunión de alto nivel con funcionarios de la Casa Blanca. En ella participaron el asesor delegado para la Seguridad Nacional, Jon Finer, y la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, entre otros.

Entre los temas discutidos, destacan seguridad, justicia, migración y drogas. Se trata de la reunión más importante entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración de Joe Biden.

Petro asistirá a la ONU

La Casa de Nariño dio a conocer detalles de la agenda de trabajo que adelantará el presidente de la República, Gustavo Petro, en la Asamblea General de la ONU, en el cual realizará un urgente llamado para afrontar la crisis climática. Además, sostendrá una reunión con el secretario General de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres.

Trascendió que el mandatario colombiano viajará el domingo 18 de septiembre a Nueva York, en donde participará activamente en la 77a. Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde planteará, según el Gobierno nacional, la necesidad y urgencia de acciones frente a la amenaza de la crisis climática.

Se conoció que Petro realizará su intervención el próximo martes 20 de septiembre en la mañana ante el plenario y será el quinto en hablar en el debate general de la Asamblea, presidida por Csaba Korösi, de Hungría, después de los gobernantes de Brasil, Estados Unidos, Chile y Jordania.

“El jefe de Estado colombiano, que estará en Estados Unidos hasta el 22 de septiembre, viajará acompañado por la embajadora de Colombia en la ONU, Leonor Zalabata; la jefe de Gabinete, Laura Sarabia; los ministros de Ambiente, Susana Muhamad, y de Educación, Alejandro Gaviria, y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, entre otros. A ellos se unirá el canciller Álvaro Leyva Durán”, anotó la Presidencia.