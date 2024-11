Canciller Murillo dijo que presidentes ‘pidieron copia’ del discurso que dio Petro en el G20. “Ganamos el aplausómetro con Milei”

Finalizó la agenda del presidente de la República Gustavo Petro en Río de Janeiro en Brasil, el jefe de Estado estuvo cinco días en el vecino país. Petro intervino en representación de Colombia como país invitado, en la cumbre del G20, club que reúne a los países de las economías más influyentes del planeta. Su discurso duró más de 10 minutos, el cual se centró en temas como la desigualdad social, la lucha contra el cambio climático y las consecuencias de no tener una regulación sobre el uso de la inteligencia artificial.

“Bueno, yo creo que bien, comparado por los aplausos, pues indudablemente ganamos el aplausómetro con Milei. Pero lo que nos interesa es las ideas expresadas, las opiniones, y creo que tuvo cierta influencia en muchos de los asistentes, muchísimo más, pues no son ideas viejas, no son nada crónicas, no repiten lo que ya fracasó, abren nuevas perspectivas, unas posibilidades para el mundo que necesita resolver problemas gravísimos que pueden acabar incluso con la especie humana”, señaló Petro sobre el balance de su discurso en el G20.