Candidata a la Alcaldía de Medellín Deicy Bermúdez denuncia amenazas en contra de su vida

A las 7:25 p. m. del domingo 10 de septiembre de 2023, la candidata a la Alcaldía de Medellín Deicy Bermúdez hizo pública una denuncia de la que fue víctima y que estaría relacionada con su participación en el proceso electoral.

De acuerdo con la candidata, estaba invitada a participar en un debate con los demás aspirantes en Hora 13 y CNC, pero no puso asistir por la situación que vivió.

“Quiero denunciar que hoy (10 de septiembre) fui amenazada por mi participación en la contienda electoral. Quienes me amenazan me dicen que yo no tengo ni siquiera derecho a respirar y con qué derecho me atrevo a ser candidata a la Alcaldía de Medellín”, aseguró.

En la denuncia confirma además que estas personas a quienes llama “criminales, terroristas y antidemocráticos” le advirtieron que su vida estaría en riesgo si se presentaba al debate, razón por la cual no pudo asistir.

Se desconoce el origen de las amenazas en contra de la candidata Deicy Bermúdez. | Foto: Cortesía X Deicy Bermúdez

Deicy Bermúdez, en diálogo con SEMANA, confirmó que desde hace algunos días venía identificando en la campaña algunos perfiles de redes sociales que hacían publicaciones cuestionando su candidatura.

“Vivo en Medellín hace 17 años, no nací acá, pero además soy una mujer afro. Había sido una narrativa permanente y pensamos que era un asunto como de odios y demás, pero no que se pudiera trascender a temas de seguridad”, le dijo a SEMANA.

Explicó que le hicieron dos llamadas, pero que solo contestó una y le hicieron un comentario subido de tono, por lo que pensó que era una broma y la ignoró. “Ya de salida para el debate me amenazan y me dicen que me estaba metiendo a ser candidata donde no me correspondía y que no tenía derecho ni a respirar”, relató.

“Por el momento, desde mi equipo de trabajo se ha tomado la decisión de abstenernos de participar de cualquier debate, sobre todo en espacios que sean públicos, porque temo por mi vida. Yo soy una mamá de dos niños, no quiero dejar a mis hijos sin su madre, no quiero poner en riesgo no solo mi vida, sino las de ellos”, afirmó.

Candidata a la Alcaldía de Medellín Deicy Bermúdez denuncia amenazas en contra de su vida. | Foto: Cortesía X: Deicy Bermúdez

Frente a la campaña, le dijo a SEMANA que estaban analizando la reestructuración: “El propósito es seguir visitando los territorios, pero no iría yo. Por el momento me limito a circular en unos sitios puntuales”.

Aunque todo es materia de investigación frente al origen de las amenazas, la candidata considera que pueden ser de origen racial o étnico. “Esto lo hemos conectado con esos mensajes que llegan a través de redes sociales donde me comparan y me asocian con la vicepresidenta Francia Márquez, pero yo no tengo ningún vínculo con ella. Hacen comentarios como que ‘personas así no podemos elegir más, vaya haga campaña a otro lado’”.

Cómo está la seguridad de la candidata a la Alcaldía de Medellín Deicy Bermúdez

Después de las amenazas que recibió la abogada que aspira a ocupar el primer cargo público de la capital antioqueña, desde la Policía Metropolitana de Medellín se pusieron en contacto con ella buscando hacerle un acompañamiento mientras se analiza las condiciones de seguridad.

Asegura que teme por su vida, porque de hecho lo único que ha hecho es presentarle a la ciudad su propuesta política | Foto: Cortesía X: Deicy Bermúdez