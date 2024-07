Carlos Carrillo alertó que los contratos comprometidos por Olmedo López en la UNGRD superan los $1.4 billones

“Efectivamente los recursos son ingentes, es una gran cantidad de dinero la que necesitaría una adecuada gestión de riesgo y es una cantidad de dinero que hoy no está disponible en el presupuesto nacional, no lo ha estado en gobiernos anteriores y es una realidad presupuestal sobre la que tenemos que empezar a reflexionar ”, sostuvo Carrillo.

“Esto no es un secreto para nadie, en la unidad no se hacía, sobre los recursos que usted habla, el señor Olmedo López hace unas delectaciones tiene que probar, pero, cuando hablamos de esos 700.000 millones, son 1.4 billones de pesos en total, se destinaron a distintos proyectos, la unidad tiene una falencia grande, y es en temas de gestión documental, no hay unos sistemas de información debidamente desarrollados en la unidad”, indicó Carlos Carrillo.