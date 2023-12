Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, tiene a la entidad hecha un desastre. Denuncian que utiliza viajes de trabajo para pasear con su pareja

Este medio también tiene en su poder un audio de una empleada de la Embajada de Panamá en Colombia. La asesora le pide a un funcionario de ProColombia definir si Caballero confirmará un encuentro con la embajadora de dicho país. “A ver si nos puedes ayudar. Es que, como ProColombia solicitó la cita, nosotros hemos respondido, pero no se ha confirmado. Ahora, por segunda vez, mandamos un correo del despacho de la embajadora para el lunes a las 3 de la tarde, pero no hemos recibido información”, dice la asesora en el audio.

La cita no se concretó y la funcionaria panameña se volvió a comunicar: “Me da pena con la embajadora porque esa solicitud vino de la Presidencia de ProColombia. Por parte de ellos ahora no se concreta nada. La embajadora en dos ocasiones ha dado cita y no han dicho nada. Entonces bueno, estaremos pendientes”. En un correo firmado por la misma Caballero, que este medio conoce, se excusa y queda en evidencia que no es la primera vez. “(...) Actualmente me encuentro cumpliendo con agenda presidencial y ministerial la cual tenía previamente confirmada.