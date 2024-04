Catherine Juvinao dijo que mensaje de Petro sobre constituyente es “cantinflesco”; preguntó si tiene en la cabeza “una insurrección”

“Luego dijo que era una constituyente que no tenía que convocar él, sino el pueblo, y que el poder constituyente ya había empezado y eso no era algo que él iba a promover, sino que era el pueblo el que se organizaba. Yo me pregunto: para hacer una aclaración de esas uno tiene que tener en la cabeza una insurrección o una sedición , porque si el presidente no la va a convocar, sino el pueblo, entonces, ¿el Jefe de Estado tiene en su cabeza una insurrección?, ¿para cuándo?”.

El llamado a asamblea constituyente más chifloreto del mundo: no es para cambiar la constitución 🙄; no la convoca el presidente sino el pueblo 😳; no importan las formas sino el fondo 🫣 Dejo constancia: la Carta del 91 no es culpable del caos ni de la ineptitud del gobierno. pic.twitter.com/ALHMgxuZbF

Por eso, desde el Congreso, la dirigente le envió un mensaje contundente al primer mandatario: “Lo más importante en una asamblea constituyente son las formas porque eso es la Constitución. Una constituyente no puede ser instrumentalizada como una revancha, no puede ser un pulso de poder para seguir dividiendo este país en dos, no puede ser la excusa para justificar la propia ineptitud. Ay, como me quedó grande gobernar, como no he podido materializar el cambio, ejecutar nada, culpemos a la Constitución y desbaratémosla. No. Yo le digo Presidente: así como hay un poder constituyente que es suyo, podría desbancar su propia iniciativa. No juegue con candela porque a lo mejor en una constituyente las fuerzas mayoritarias que resultan elegidas son las de la ultraderecha”.