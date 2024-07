Cecilia López habla por primera vez de las graves amenazas tras su salida del gobierno Petro: “El presidente no les dio ninguna importancia”

“Lo positivo de que Petro nombre a Cristo, además de sus virtudes, es ver si deja de estigmatizarnos. Porque lo repito y lo diré aunque he estado callada: cada vez que el señor presidente Petro nos estigmatiza, aumentan las amenazas no solamente por Twitter, sino por otros medios, como WhatsApp o gente en la calle. Él no se da cuenta de que al estigmatizarnos y al decir que nosotros le destruimos su proyecto nos está generando amenazas de todo tipo, que yo, personalmente, he sentido y que ha llevado a que me refuercen la seguridad. Entonces, lo positivo de esto es que el presidente no podrá hacer una distinción entre el centro de Cristo y nosotros. Si algo no es Cristo es de izquierda, hasta donde lo conozco”, dijo.