Centro Democrático desmintió al presidente Petro y defendió al Grupo Argos: “la justicia determinó la buena fe de dicha empresa”

“Estas tierras fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos. Se quedó con la tierra de los desplazados, no voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso, pero se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y de la sangre. Se quedó con las tierras de los campesinos”, dijo el presidente.

Pero el mandatario no se quedó solo en ello. Hizo eco de su discurso en el espacio para la alocución presidencial en los medios de comunicación, el 31 de agosto, y en su cuenta en X, donde trinó:

“Yo no acuso. Ya fue juzgado y condenado. No soy el que juzga y condena, son jueces. Y no fue un caso, fueron 22 sentencias en que los jueces definieron que el grupo Argos se quedó con tierras de despojados y ordenaron devolverlas”.