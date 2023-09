Tajante respuesta de Álvaro Uribe al presidente Gustavo Petro: “confundieron a Argos con desalojadores de tierras”

Ernesto Macías dice que si Gustavo Petro “está pensando en renunciar, que lo haga, pero que no acuda a cortinas de humo e inventos”

Y agregó en el mensaje: “Y no fue un caso fueron 22 sentencias en que los jueces definieron que el grupo Argos se quedó con tierras de despojados y ordenaron devolverlas”.

En ese mismo escenario, el presidente Petro abordó uno de los temas más espinosos de su administración , la supuesta iniciativa de expropiación exprés para el acceso a las tierras, señalando que aunque la Constitución lo permite, esa no es su intención.

“Aquí pareciera que fuera un delito pronunciar siquiera la frase que en todo el mundo se repite: la tierra tiene una función social, el Estado debe hacerla cumplir, si la tierra no la cumple porque el tenedor no quiere cultivarla, entonces se le ayuda, se le compra la tierra o incluso, dice nuestra constitución se le expropia, pero nosotros no queremos hacer eso”, dijo.