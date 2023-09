Ernesto Macías dice que si Gustavo Petro “está pensando en renunciar, que lo haga, pero que no acuda a cortinas de humo e inventos”

“Hay quienes sueñan por ahí con tumbar el Gobierno, recogen platicas de unos grandes empresarios españoles, se van a España a ver cómo se tumba el Gobierno. No se les ocurra hacer eso, porque estarían iniciando una nueva era de violencia; como les voy a decir, no sean brutos, que ya en la historia de Colombia eso se ha hecho”, alertó el presidente desde El Salado, en medio de una agenda regional que adelanta la Casa de Nariño”. En ese lugar también insistió en que él no está expropiando tierras en el país.