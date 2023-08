“Hay quienes sueñan tumbar el Gobierno. No sean brutos”: presidente Gustavo Petro se compara con Gaitán y lanza una advertencia

“ Hay quienes sueñan por ahí con tumbar el Gobierno, recogen platicas de unos grandes empresarios españoles, se van a España a ver cómo se tumba el Gobierno . No se les ocurra hacer eso, porque estarían iniciando una nueva era de violencia; como les voy a decir, no sean brutos, que ya en la historia de Colombia eso se ha hecho ”, alertó el presidente Gustavo Petro desde El Salado, en medio de una agenda regional que adelanta la Casa de Nariño.

Y agregó: “Se ha repetido y se sabe qué pasa, el campesinado sabe qué tiene que hacer, la juventud popular sabe qué tiene que hacer, el pueblo trabajador sabe qué tiene que hacer, así yo no siga en esta existencia, ese no es el camino de brutalidad que necesita Colombia ”.

En ese mismo escenario, el presidente Petro abordó uno de los temas más espinosos de su administración: la supuesta iniciativa de expropiación exprés para el acceso a las tierras, señalando que, aunque la Constitución lo permite, esa no es su intención .

“Aquí pareciera que fuera un delito pronunciar siquiera la frase que en todo el mundo se repite: ‘la tierra tiene una función social’, el Estado debe hacerla cumplir; si la tierra no la cumple porque el tenedor no quiere cultivarla, entonces se le ayuda, se le compra la tierra, o, incluso, dice nuestra constitución, se le expropia, pero nosotros no queremos hacer eso”, dijo.