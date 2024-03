Centro Democrático no asistirá a reunión convocada por el presidente Petro para salvar las reformas sociales

Sin embargo, de esta ya se bajó el Centro Democrático, partido que se declaró desde el inicio del Gobierno como de oposición y que, en reiteradas oportunidades, ha dejado clara su posición frente a las reformas del presidente Petro, asegurando que no las aprobarán.

“El Centro Democrático no asistirá a la reunión convocada públicamente por el Presidente Petro para este lunes 18 de marzo. Consideramos que al haber liderado y firmado la ponencia mayoritaria de archivo de la reforma a la salud, debe dársele trámite dentro del marco constitucional de la Comisión Séptima del Senado ”, manifestó la colectividad.

En su mensaje a la opinión pública, el partido del expresidente Álvaro Uribe reiteró que “ para la mejora del servicio de salud en zonas rurales dispersas y profundizar en la prevención no es necesario una ley de la República ”.

En una carta dirigida al presidente de la República, el Centro Democrático manifestó que su bancada en el Congreso de la República “ es responsable con el país y no saldrá a firmar un cheque en blanco que haga retroceder socialmente a Colombia ”.

En la misiva, de ocho puntos, la colectividad hace aclaraciones sobre el proyecto de reforma a la salud , el cual considera que no es cierto que promueva o permita la transición a un sistema preventivo; por el contrario, señala que acaba un sistema que se viene construyendo desde hace 30 años.

“ El país tiene un sistema de salud clasificado por organizaciones internacionales como el sexto mejor del mundo y con una cobertura superior al 99 % . Para fortalecer ese sistema de salud en prevención y cobertura en zonas rurales y apartadas, no es necesario destruir el actual, que es eficiente y funciona”.

“Presidente Petro, no destruya la salud de los colombianos”, señala el Centro Democrático, al tiempo que asegura que “el problema no está en un artículo, sino en un texto que no mide el impacto fiscal y es abiertamente inconstitucional”. Además, asegura que “amenazar con destruir los sistemas en nada contribuye al debate”.