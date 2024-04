Centro Democrático pide suspender trámite de la reforma pensional tras multitudinarias marchas en Colombia

Por esa razón, integrantes del Centro Democrático solicitaron la suspensión del trámite de la reforma pensional al considerar que la ciudadanía demostró que no está de acuerdo con las iniciativas que presentó el Ejecutivo al Congreso.

“Creo que los senadores de la República no pueden ser indiferentes a lo que ocurrió en Colombia. Miles y miles de colombianos salieron a marchar. No solo el mensaje es para el gobierno nacional, también es para el Senado. Que bueno sería que el presidente, el doctor Name suspendiera la votación y la discusión de la reforma pensional. Hay que hacer un alto en el camino”, dijo el vicepresidente de la Cámara, Juan Espinal.