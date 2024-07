Cepeda llegó pisando fuerte a la presidencia del Congreso y con contundente mensaje a Petro: “La constituyente traería desolación”

SEMANA: En su discurso de posesión usted le envío un mensaje al presidente Petro por el tema de la constituyente. ¿Definitivamente no la apoyaría?

Efraín Cepeda: No, una constituyente sería un salto al vacío. La gente lo que está esperando es que se les resuelvan sus problemas, que haya empleo, que tengan dinero en su bolsillo, que se mejoren los servicios públicos, que se bajen las tarifas de energía, sobre todo, en la Costa Caribe. Aquí si se hace una constituyente y al otro día hay líos serios. No es cierto que se pueda convocar para algunos temas no más, nuestra Constitución es joven y ya ha tenido 58 modificaciones.