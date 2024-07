César Gaviria dice que hay crisis en el país por desgobierno de Petro: “Hay que ponerle freno a la destrucción y a tanta corrupción”

“La Corte Suprema de Justicia no permitirá que sigan ocurriendo tantos escándalos de corrupción en el corazón del poder ejecutivo. Es inadmisible que la reacción del presidente, quien se cree emperador, sea atacar a la justicia, amenazar con reducir su presupuesto y descalificar a los magistrados. El país no había presenciado ataques tan descarados e indignantes a la independencia judicial, bajo la excusa de que cualquier control al ejercicio del poder o cualquier sentencia que proteja la Constitución es un golpe blando”, reiteró.

En sus críticas dijo que Petro se queja de que no lo dejan gobernar, pero que la realidad muestra que los grupos criminales están reinando en los territorios y que la población está totalmente desprotegida.

Sobre el escándalo de corrupción en la UNGRD, Gaviria dice que Petro se molesta cuando se pide investigar y que no está dando muestras de transparencia a pesar de que hay varios funcionarios del Gobierno salpicados.

“El presidente ha tratado de impedir que se esclarezcan estos escándalos. Por ejemplo, decidió que la Fiscalía no podía conceder un principio de oportunidad sin que se devolviera todo el dinero, algo que él sabe es imposible porque el dinero ya fue robado. Así, tomó control parcial sobre lo que el señor Olmedo podía decir. El principio de oportunidad es una función de la Fiscalía, y esta lo usa con su mejor criterio. Se trata de controlar de qué puede hablar el señor Olmedo. El gobierno cree que nadie del Pacto pueda ser investigado ni acusado o acusado. Todos los parlamentarios supuestamente implicados pertenecen a partidos distintos al Pacto. Entre ellos, Juan Gallo y Julián Peinado, congresistas nuestros que no han votado un solo proyecto del gobierno, han sido acusados con perversidad”.

Gaviria le dijo a Petro que no permitirá que se apodere de las banderas liberales y que en la convención que se hará en los próximos meses se buscará concretar un acuerdo con diferentes partidos con miras a 2026.

“Hemos esperado hasta noviembre porque no se han girado los recursos asignados por la ley para el funcionamiento del Partido. ¿Acaso es un propósito deliberado del gobierno para quitar un estorbo a esa autoridad omnímoda del presidente Petro? La plata la tiene que girar el Ministro de Hacienda, y hoy es muy difícil de asignar de repartir porque la mayor parte de las fuerzas políticas ha aprobado el Consejo Electoral, con normas que desconozco, No tienen siquiera bancadas. El ministro de Hacienda no se ha preocupado por reservar recursos para ese propósito, que es el que garantiza que habrá elecciones”.