“Chambones, resentidos y vagos”: María Fernanda Cabal se despachó contra el gobierno Petro

La senadora María Fernanda Cabal arremetió este lunes contra el gobierno del presidente Gustavo Petro luego de que se conociera que cerca de 150 funcionarios y contratistas que venían trabajando en el Ministerio de Salud han sido despedidos de sus cargos.

A través de Twitter, la senadora del Centro Democrático alertó sobre demandas “gigantes” contra el Estado por estas decisiones. “La torpeza de los que hablan de todo y no saben de nada, Gobierno de anarquistas, improvisadores, chambones, resentidos y vagos”, subrayó Cabal.

Se vienen demandas gigantes contra el Estado. La torpeza de los que hablan de todo y no saben de nada, Gobierno de anarquistas, improvisadores, chambones, resentidos y vagos. https://t.co/FrYgbjxPSZ — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 16, 2023

Según se conoció, entre los despedidos tras la llegada de la ministra Carolina Corcho se encuentran personas que llevaban bastante tiempo laborando en esa cartera y que estaban a punto de pensionarse.

SEMANA conoció recientemente varios testimonios de quienes tuvieron que dejar su cargo en el Ministerio de Salud por motivos relacionados con la nueva administración. A su vez, exfuncionarios narraron el ambiente de temor que se vive por la posibilidad de que continúen los despidos. “Siempre ha habido un talento humano con criterio”, dijo un exfuncionario de la cartera que salió con el cambio de gobierno y que prefirió no hacer pública su identidad. Sin embargo, con la llegada de Corcho, se denuncia que ya no existe espacio para otras maneras de pensar la salud en Colombia: “En esta ocasión, lo que sí se nota es que lo que no esté en una sola línea de pensamiento, no sirve”, agregó.

De acuerdo con el exfuncionario consultado, la ministra Corcho está prescindiendo de algunos veteranos: “Si no cree en lo que se ha construido en los últimos 30 años, si no cree en los funcionarios que construyeron este sistema, claramente no necesita de ellos”.

En tal sentido, muchos concluyeron que se trata de la salida de personal “más grande de la historia de la cartera”. Otros se lamentan por la pérdida de la curva de aprendizaje en la entidad, la cual permitía poder enfrentar con éxito crisis como la pandemia de la covid-19.

Esto también lo sostiene una exfuncionaria que llevaba más de 20 años en el Ministerio y trabajó de la mano con múltiples ministros. “Me faltaba un año para pensionarme por mi edad y soy madre cabeza de familia. ¿Los derechos para quién? Porque se supone que son para todos los colombianos”, manifestó en conversación con SEMANA.

“No es fácil salir después de 20 años. A veces no es lo que hicieron, sino las formas y las maneras. Se supone que es el gobierno del cambio”, agregó la exfuncionaria.

Según la exfuncionaria, no existen palabras hostiles para llevar a cabo estos retiros. Basta con declararlos insubsistentes o que vean publicada una hoja de vida para el cargo que ocupan en la página web de aspirantes de Presidencia de la República, un paso previo al nombramiento.

Vale destacar que también existen casos de funcionarios que renuncian por su propia cuenta, no sin antes haber sentido fuerte presión por la resistencia de la ministra Corcho a sus planteamientos.

“Sentía que todo les olía a un gobierno anterior, entonces no les gustaba. Todas las discusiones técnicas se iban a saco roto. Era como hablar permanentemente con una pared para todo”, dijo un alto funcionario que decidió dar un paso al costado.

“Creí que podía ser una salida digna. Creí que tal vez me podían valorar un poco más en otros escenarios o que íbamos a terminar tal vez peleando y salir en una renuncia de pelea”, agregó el exfuncionario.

Expresidente Uribe habló de la barrida en el Ministerio de Salud: “El clientelismo, la mermelada y la rabia burocrática polarizan”, afirmó

El expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, se refirió el sábado a la barrida que se dio en los últimos meses en el Ministerio de Salud.

“Sobre la barrida en el Ministerio de Salud: El clientelismo, la mermelada y la rabia burocrática polarizan, engendran corrupción y destruyen credibilidad en la democracia”, manifestó el exmandatario en su cuenta de Twitter.

En este caso, los funcionarios que salieron de la cartera de Salud eran considerados expertos en varios temas que maneja el Ministerio y algunos de ellos llevaban décadas y habían superado el paso de varios gobiernos de turno.

La orden, al parecer, habría provenido directamente de la ministra de Salud, Carolina Corcho, a quien SEMANA trató de consultar para conocer su versión de los hechos, pero nunca respondió.