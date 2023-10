Cielo Rusinque defiende terna de Petro para la Corte Constitucional: “Mal podrían esperar que designara personas contrarias a su proyecto político”

De acuerdo con la carta enviada por el jefe de Estado a Iván Name, presidente del Senado, los ternados fueron Cielo Elainne Rusinque, Vladimir Fernández y Gerardo Vega Medina.

Las fuertes posiciones de Cielo Rusinque, especialmente en contra de las investigaciones adelantadas por los medios de comunicación, la han llevado a ser fuertemente criticada por diferentes sectores políticos y sociales , que no han visto con buenos ojos su designación para ser magistrada de la Corte Constitucional.

Defendió la terna del presidente

“Creo que los tres ternados cumplimos con los requisitos que están previstos por la Constitución y la ley. Si se trata de mi experiencia particular, tengo la formación de abogada, los años de experiencia requerida y una formación particular en derecho constitucional”, dijo.

“Mal podrían esperar que designara a personas que fueran contrarias a su proyecto político, a sus ideas políticas. Eso sería no solamente torpe, sino que hablaría de un desconocimiento de cómo se conforman estas Cortes. Si esa libertad no existiera o existiera algún impedimento para designar gente de su misma línea política, pues sencillamente no se le atribuiría esta facultad al señor presidente”, aseveró.