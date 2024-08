Clan del Golfo reitera que no dejará las armas, pero el Gobierno Petro insiste en negociar con este grupo narcotraficante: ¿tiene futuro este diálogo?

Aunque la ambiciosa apuesta puede tener el fin loable de ponerle freno a la guerra, los resultados han sido adversos, y la paz total no ha logrado consolidarse como una política de Estado , aumentando la incertidumbre en las regiones.

Las diferentes negociaciones impulsadas por el gobierno Petro no han logrado alcanzar los objetivos planteados. | Foto: Cortesía

En medio de este escenario, el presidente Petro anunció unas conversaciones “sociojurídicas” con el Clan del Golfo, que se adelantarán sin ninguna base legal para llegar a buen término. Como no hay esa claridad, no tiene sentido dialogar con un grupo criminal que no quiere someterse a la justicia y que tampoco quiere entregar las armas.