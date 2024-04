Claudia López apareció dando cátedra sobre seguridad en foro de la Alianza Verde, a pesar de su cuestionada gestión en este sector en Bogotá

La exalcaldesa también mencionó que esos espacios a las que las instituciones no llegan son reemplazados por las asociaciones de crimen organizado. “Nos damos una pelea por desmovilizar organizaciones criminales. Ha quedado en evidencia que el problema no era que existieran esas organizaciones, sino que el Estado colombiano ha sido bastante fracasado”, aseguró López.

Incluso, dijo que Petro tampoco ha logrado llenar ese vacío, a pesar de que ella lo respaldó en la pasada campaña electoral y se subió al bus de la victoria cuando el mandatario llegó al poder. “Yo me siento contenta, no solo me siento bien. Yo voté por el presidente Petro. Yo creo en el cambio que él representa. Me ilusiona esta época de cambio”, aseguró López en entrevista con SEMANA.