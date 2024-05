Denuncian que el ICBF ha ejecutado únicamente el 10% de recursos asignados para nutrición y protección de la niñez en Colombia

La representante a la Cámara del Partido de La U, Saray Robayo Bechara, reveló en dicha sesión que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no ha ejecutado correctamente el presupuesto.

Además, lanzó otras preguntas al Gobierno Petro al considerar que las metas no se están cumpliendo y que la ejecución en el Ejecutivo, al parecer, está totalmente congelada.

“Después del famoso “conclave” y con lo que ya advertí de la niñez del país, me quedan otras preguntas para el gobierno: 1. ¿Hablaron sobre el hecho de que más del 70% de las metas del PND no han tenido avance? 2. Dado que ya reconocieron que la economía es un tema importante, pese a que lo vengo diciendo desde hace más de un año, ¿tendremos que esperar dos años más para saber cómo van a aterrizar las ideas?”.

Así mismo, la congresista de La U lanzó críticas al Gobierno Petro por lo ocurrido en Paipa (Boyacá) donde se adelantó el denominado cónclave y estuvo bajo el liderazgo de Laura Sarabia durante el tiempo que el presidente Petro no estuvo presente.

“3. Al DAPRE: ¿Quién tiene la cabeza del gobierno del cambio? A esto le hace falta orden. La vida de los colombianos está en sus manos. ¿Qué se va a hacer para que la transformación #1 del PND se vea cristalizada? Por si no se acuerda, es la que habla de SEGURIDAD HUMANA”.

“Los niños no pueden seguir siendo una contraprestación, no podemos seguir incrementando el Matrimonio Infantil, que afecta en mayor medida a las niñas de bajos recursos del sector rural e indígena. Agradezco el respaldo de organizaciones como Alianza para la Niñez, Save the Children, Valientes, la ONU, la Unfpa, la Unesco y Profamilia”, manifestó la representante Alexandra Vásquez.