Claudia López aseguró que el presidente Petro “chantajeó” a Bogotá con el Metro y lo responsabilizó del hambre que hay en la ciudad

“Una figura muy importante del país, decidió volver las elecciones un referendo sobre sus propuestas, que es el señor presidente de la República, y además hasta el último día no lo dijo, que hiciéramos un plebiscito sobre el Metro y sobre si cambiamos o no la primera línea, y muchos, incluyéndome, duramos un año diciéndole: presidente, usted es presidente, y la alcaldía no está vacante, por qué no se ocupa de las regiones en vez de venir a tomar decisiones que ya tomamos en la alcaldía”, dijo López.