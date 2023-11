Claudia López le canta la tabla a Gustavo Petro: “Corrija, presidente. Las elecciones ya pasaron, asuma los resultados y empiece su gobierno”

Este lunes 13 de noviembre, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, compartió un extenso mensaje a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter. Este no tardó en viralizarse, ya que se lo dirigió al presidente de la República, Gustavo Petro.

“Cuando el presidente de Colombia asuma su deber de liderar a todas las ramas del poder público nacionales y territoriales en seguridad y justicia ciudadana, la seguridad y convivencia mejorarán. Todos los alcaldes hemos estado y estarán dispuestos a trabajar con el presidente en ello, pero esa no ha sido hasta ahora su prioridad”, manifestó.

“Todos los candidatos a alcaldes cayeron en la trampa de ofrecer ser los supermanes de la seguridad y justicia cuando no cuentan con las herramientas y facultades para honrar esa promesa. Durante este cuatrienio todos los alcaldes, en particular de Asocapitales, asumimos el liderazgo, la financiación y coordinación con la Policía y la Justicia, pero siempre nos quedamos solos y sin respaldo de la Presidencia y la Rama Ejecutiva y Judicial Naciona l”, incluyó.

Asimismo, es de resaltar que la alcaldesa señaló que si el mandatario no toma su rol como jefe de Estado, la seguridad no se solidificará. También le dijo que no puede seguir cayendo en la política de la impunidad.