“Claudia López no es buena para gerenciar, solo para hablar y gritar”: Enrique Peñalosa

Aunque la semana pasada, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, realizó una publicación por medio de su cuenta oficial de Twitter en donde celebró que la ciudad haya recibido contragarantía de la Nación para la línea dos del Metro, el exalcalde Enrique Peñalosa se despachó este martes en contra de la mandataria de los capitalinos.

Según Enrique Peñalosa, la alcaldesa López no es buena para gerenciar y hasta puso en duda el futuro de la línea dos del Metro.

“Claudia López no es buena para gerenciar... solo para hablar (y gritar)... tanto show de que TransMilenio era malo y que ella haría mucho metro... no va a dejar contratado un centímetro de la famosa línea 2. Nosotros dejamos contratada la línea de metro que está en construcción (con muchos más kilómetros que la que ella no va a poder contratar) y además dejamos varias troncales de TransMilenio que están en construcción”(sic), dijo puntualmente Enrique Peñalosa en Twitter.

Claudia López no es buena para gerenciar...solo para hablar (y gritar)...tanto show de que TransMIlenio era malo y que ella haría mucho metro...no va a dejar contratado un centímetro de la famosa línea 2. Nosotros dejamos CONTRATADA la línea de metro que está en construcción (con… — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) April 18, 2023

Vale destacar que, el pasado miércoles 12 de abril, Claudia López señaló que ya existe una financiación inicial de 50 millones de dólares para iniciar con este tramo de la línea 2 que se desarrollará entre las localidades de Suba y Engativá.

La alcaldesa Claudia López hizo su anuncio desde Washington. - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Gran noticia! Hemos recibido la contragarantía de la Nación para la Línea2 del Metro de Bogotá a Suba y Engativá! Y hemos asegurado la financiación inicial por 50 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones e iniciado las gestiones con el Banco Mundial, el BID y la CAF!!”, señaló la alcaldesa en su trino.

Asimismo, Claudia López en su tuit adjuntó un video en donde celebró este nuevo paso para la ciudad y hasta aprovechó también para agradecer al Gobierno.

Gran noticia! Hemos recibido la contragarantía de la Nación para la Línea2 del @MetroBogota a Suba y Engativa!

Y hemos asegurado ya la financiación inicial por 50 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones e iniciado las gestiones con el Banco Mundial, el BID y la CAF! pic.twitter.com/s1jQ80Uoiv — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) April 12, 2023

“Hoy tenemos una gran noticia para Bogotá. La nación nos ha entregado la contragarantía para gestionar los créditos para la línea dos del Metro. Al señor ministro de Hacienda y a todo su equipo, al presidente de la República y a todo el equipo del Gobierno nacional, mil gracias por esa muy buena noticia de autorización”, expresó López en el video en Twitter.

“Ya con esa contragarantía y autorización en la mano, hemos venido a Washington y en estos días hemos logrado asegurar la financiación inicial por 50 millones de dólares del banco europeo de inversiones, a quien le agradecemos su confianza en Bogotá y en Colombia, y hemos iniciado las gestiones de los créditos con el Banco Mundial, el BID y la CAF. A toda la banca multilateral, gracias por creer en Colombia, por creer en Bogotá y por apoyar el metro que nos une a todos”, concluyó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

La empresa china CRRC, contratista del concesionario Metro Línea 1, ya realiza las pruebas del primer vagón. - Foto: Foto: Metro de Bogotá / Colprensa

La segunda línea del Metro de Bogotá, que beneficiará a cerca de 2,5 millones de habitantes, conectará las localidades de Suba y Engativá con el centro de la ciudad; así, las familias tendrán más tiempo para compartir y menos tiempo para el trancón.

El servicio operará en las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, que significan 15,5 kilómetros con 11 estaciones. La obra generará más de 11.000 empleos.