Claudia López rompe el silencio y responde al ‘chantaje’ del Gobierno sobre el Metro: “Bogotá región se respeta”

Después de toda la tormenta política que se generó en la capital del país en torno al futuro del Metro de Bogotá, tras las alarmantes declaraciones que hizo el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, de condicionar la financiación del gobierno a otras obras de infraestructura que se requieren en la ciudad si la administración distrital no acepta las modificaciones que el presidente Gustavo Petro quiere hacerle a la primera línea del Metro, la alcaldesa Claudia López rompió su silencio y respondió al ‘chantaje’ del Ejecutivo.

“Es muy claro: si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el Gobierno también, en la medida en que financia el 70 por ciento de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar”, fueron las alarmantes declaraciones del ministro Reyes.

Guillermo Reyes, Ministro de Transporte, junto con la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez y demás funcionarios del Gobierno, en reunión con voceros de las apps de movilidad y gremios del transporte público. - Foto: Cortesía: Ministerio de Transporte.

Pues bien, en la mañana de este viernes 3 de febrero la alcaldesa López no aguantó más y le contestó al ministro Reyes y al presidente Gustavo Petro. Lo hizo a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Gracias a todos por querer y defender a Bogotá”, señaló la mandataria distrital en un principio, haciendo referencia a todas las voces de rechazo que se sumaron en contra del anuncio que hizo el ministro Reyes.

Luego agregó: “Salimos adelante cuando, en vez de saboteo y amenazas, construimos sobre lo construido, mejorando sin dañar, cambiando sin destruir”. Esta última parte la afirmó la alcaldesa recordando que cuando ella era candidata a la alcaldía prometió que aunque su deseo era un metro subterráneo, iba a continuar ejecutando el metro que dejara contrato el entonces alcalde Enrique Peñalosa.

De hecho, en el mensaje que publicó en su Twitter, López colgó un video de cuando ella era candidata y se refería a la necesidad de continuar con el contrato para no darle más espera a este importante mega proyecto de movilidad que lleva esperando la capital del país durante décadas.

Las obras de adecuación del suelo en el patio taller registran a la fecha un avance del 68,37 % - Foto: Alcaldía de Bogotá

Finalmente, en su mensaje en esta red social, la burgomaestre señaló que la ciudad es“el corazón ciudadano, económico y solidario de Colombia” y en ese sentido enfatizó de manera tajante, en lo que es una respuesta clara al ministro Reyes, que “Bogotá región se respeta” y acompañó el mensaje con el hashtag “MetroYa”.

Gracias a todos por querer y defender a Bogotá.



Salimos adelante cuando en vez de saboteo y amenazas, construimos sobre lo construido, mejorando sin dañar, cambiando sin destruir.



Somos el corazón ciudadano, económico y solidario de Colombia. Bogotá Región se respeta!#MetroYa pic.twitter.com/dYNQQe4AqF — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 3, 2023

La advertencia del ministro Reyes se dio a raíz de la polémica que sostienen el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre cómo debería ser la primera línea del metro de la capital del país. Mientras que el jefe de Estado ha insistido en que sea subterránea, el contrato se firmó para que sea elevada, algo que ha defendido la mandataria local.

Las obras de la primera línea del Metro de Bogotá avanzan a buen ritmo. - Foto: Alcaldía de Bogotá

El pronunciamiento de Reyes se dio horas después de que el presidente Petro endureció su postura sobre la primera línea del Metro de Bogotá y señaló que, como está actualmente en su diseño inicial, es un “esperpento” y una “chambonada” e insistió en que debe ser subterráneo, por lo menos en un tramo.

Fuertes cuestionamientos al ultimátum del Gobierno

Las reacciones a este alarmante anuncio que hizo el ministro Reyes no se hicieron esperar. Tanto concejales de Bogotá, como senadores y representantes a la Cámara, tildaron este anuncio como “un chantaje vergonzoso” del presidente Petro y hay quienes incluso tildaron al jefe de Estado de “dictador”.

El presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió con la alcaldesa Claudia López y el consorcio chino, para estudiar las viabilidades técnicas y financieras para que la primera línea del Metro de Bogotá sea subterránea. - Foto: Presidencia de la República

Una de las primeras en reaccionar fue la concejal de la Alianza Verde Lucía Bastidas, quien en su cuenta de Twitter criticó lo dicho por el funcionario. “El ministro de Transporte amenaza a bogotanos: si no hacen lo que ellos quieren, no habrá recursos para los proyectos de movilidad de la ciudad, afectando el interés colectivo. Muy mal le va a Bogotá con el Gobierno de ⁦Gustavo Petro”, dijo la cabildante.

Y agregó: “Hoy más que nunca nuestra democracia necesita de frenos constitucionales. Pasos gigantes de dictadura”.

Por su parte, el vicepresidente del Concejo de Bogotá, Óscar Ramírez Vahos, señaló que todo se trata de “un chantaje intolerable”.

“Petro amenaza con suspender financiación de segunda línea del Metro, metrocables, nuevas troncales de TransMilenio y demás, si no se acepta su capricho de modificar la primera línea del Metro. Un ego mal resuelto pone en jaque a Bogotá”, precisó.

La concejal por el Centro Democrático Diana Diago también cuestionó el anuncio del ministro Reyes, por lo que tildó al presidente Gustavo Petro de ser “un dictador”.

Petro es un dictador! — Diana Diago (@dianadiago) February 2, 2023

La cabildante añadió: “Petro chantajea a Bogotá. Si no es como él lo dice, entonces no hay Metro. Él no puede ir en contra de los acuerdos de cofinanciación pactados. No puede creer que dispone del proyecto de infraestructura más importante de Bogotá como se le da la gana”.

En esa misma línea reaccionó el concejal Humberto ‘Papo’ Amín. “El Gobierno de Gustavo Petro acaba de tomar la decisión más mezquina y caprichosa para Bogotá. Que si no se hace subterránea la primera línea del Metro, mirará como suspende el 70 % de los otros proyectos que financia la nación”, dijo.

Amín aprovechó para mandar un contundente mensaje a la mandataria capitalina: “¿Qué va a hacer la alcaldesa Claudia López?”.

Presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López - Foto: Presidencia

Posteriormente, con sátira y gran preocupación, Amín señaló en su cuenta de Twitter: “Si el Metro de Bogotá no se hace como yo diga, no hay Metro. Trínese y cúmplase. Firma: Gustavo Petro”.

El concejal del Partido Liberal, Samir Abisambra, también se pronunció frente a la dura advertencia realizada por el Gobierno Petro a la alcaldesa de Bogotá. “No hay nada peor que el chantaje en la política, el capricho del presidente Petro va a detener el desarrollo de Bogotá y el de una mejor movilidad; es inaudito que suceda esto con el Gobierno nacional”, señaló Abisambra.

Presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño evaluando el proyecto del Metro de Bogotá. - Foto: Presidencia de la República

El concejal de la Alianza Verde y afín a la alcaldesa López, Julián Rodríguez Sastoque, fue otro de los cabildantes que alzó su voz de rechazo.

“Señor ministro: los bogotanos no cederemos a este chantaje vergonzoso. Entonces, ¿si no hacen los cambios que quiere el señor presidente, nos van a quitar los recursos de los demás proyectos de la ciudad? ¿Dónde quedó la autonomía territorial?”, afirmó.

Guillermo Reyes, ministro de Transporte. - Foto: Ministerio de Transporte

Desde el Congreso de la República también llegaron reacciones. “Inaceptable que Gustavo Petro y su inefable ministro de Transporte chantajeen alcaldes amenazándolos con frenar proyectos si no se someten a los caprichos presidenciales. Bogotá le dio el triunfo a Petro en segunda vuelta y a cambio de eso la dejará sin metro”, aseveró Andrés Forero, representante a la Cámara.

Por su parte, el senador Miguel Uribe señaló: “Petro con actitud mafiosa amenaza a bogotanos. Asegura que si no se aceptan sus modificaciones al Metro, no habrá más financiación para las demás obras de la ciudad. Al modificar trazado del Metro habría riesgo de nunca terminar la obra, además de los sobrecostos y la demora”.

Miguel Uribe se refirió a la última decisión del presidente Gustavo Petro. - Foto: SEMANA, Presidencia

Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, a rendir cuentas en el Congreso por “amenazadera” con Bogotá

La dura advertencia del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, contra la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, sobre el metro de Bogotá no se quedará simplemente en anuncios de prensa y reacciones en las redes sociales.

El senador de Cambio Radical David Luna, uno de los congresistas más críticos del gobierno de Gustavo Petro, citó al ministro de Transporte a rendir cuentas en el Legislativo. Al menos, busca que explique las razones y el alcance de su “amenazadera” con Bogotá.

La cita será el miércoles 8 de febrero a las 8:00 de la mañana en la Comisión Primera del Senado.

El ministro Guillermo Reyes y el senador David Luna. - Foto: SEMANA

Tan pronto se conoció el fuerte pronunciamiento del ministro, Luna le llamó la atención al funcionario a través de su cuenta personal de Twitter. “Señor ministro, por favor, no amenace a Bogotá, no amenace a los bogotanos. Le pido que nos respete”.

En un video que divulgó a través de sus redes sociales, dijo: “Ni por un capricho suyo, ministro, ni por una soberbia del presidente Gustavo Petro, usted tiene derecho a jugar con nuestros sueños, a jugar con nuestra dignidad, a jugar con nuestra movilidad. Llevamos 80 años esperando este proyecto del metro. Y llegó el momento de que sea realidad. Le pido el favor, pero se lo pido de corazón, que nos respete y que tenga en cuenta que bajo ninguna circunstancia puede seguir jugando con nuestras ilusiones. No queremos más amenazas. Queremos el metro y lo queremos ya”, enfatizó.