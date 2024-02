Claudia López sale en defensa del Metro de Bogotá y le reclama a Petro por ‘manipular’ el presupuesto: “Es un golpe blando”

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a defender el avance de la obra de Metro en la capital sobre la que se ha generado polémica porque supuestamente presentaría retrasos y porque no se ha conocido en detalle un informe que elaboró la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en la que se evalúan distintas opciones del proyecto, entre ellas, hacerlo soterrado o elevado en algunas partes.

López aprovechó para defender el proyecto y criticar al presidente Gustavo Petro. ”El Metro de Bogotá, tanto su primera línea en construcción como su segunda línea en licitación, avanzan y no tienen reversa. Estudio de la ANI no cambia nada. No puede. La manipulación del Presupuesto Nacional 2024 para presionar indebidamente a los alcaldes y gobernadores, desconociendo la decisión del Congreso, es chambonada antidemocrática e ilegal, eso sí, es un golpe blando”, aseguró López.