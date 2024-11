Claudia López se va lanza en ristre contra el presidente Petro por elecciones en Venezuela: “¿Por qué no te callas y te miras al espejo?”

“Las extremas derechas, les llamo fascismos del nuevo tipo. El fascismo italiano, alemán o español de mediados del siglo XX no era libre cambista, no era de libre mercado. Era proteccionista. Milei es de libre mercado, es un discurso que siempre echa. Trump es proteccionista”, manifestó el mandatario.

“Un frente común sobre Venezuela, cualquiera que sea la política, ya no va a existir. Creo que fueron un error las elecciones. Después yo fui un partidario de que se hicieran. Pero no hay un voto libre si hay un bloqueo. Igual que se critican las elecciones desde el punto de vista del comportamiento del gobierno venezolano, oscuro. No generó una claridad sobre lo que ellos afirman, que ganaron las elecciones. Dejó ese mapa oscuro al no mostrar las actas”, dijo.