CNE responde a Petro y rechaza calificativos que usó en contra de los magistrados por investigación contra su campaña

“Quieren que deje de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren . No lo quiere ningún juez penal, porque el presidente no ha cometido ni cometerá delito alguno”, dijo Petro.

En su extensa declaración en Cartagena, Petro dijo que el único delito que ha cometido es no arrodillarse ante la oligarquía y que por eso quieren sacarlo. “Hoy lo han demostrado, porque, si la Constitución dice que el presidente de la República no puede ser juzgado por entidad diferente a la Comisión de Acusaciones y que el voto popular no se puede anular y que el derecho político no se puede anular, sino por decisión del juez penal, ¿por qué dos entes pertenecientes a un ente administrativo han dicho que levantan cargos contra el presidente?”.