Comisionado de Paz, Danilo Rueda, se reunió con Mancuso y otros exjefes paramilitares en Bogotá

El comisionado de Paz, Danilo Rueda, se reunió este miércoles - 12 de abril - con varios exjefes paramilitares que han manifestado su interés de hacer parte de la política de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro.

El encuentro privado se hizo en el norte de Bogotá e hicieron presencia Rodrigo Pérez Alzate conocido como Julián Bolívar, Fredy Rendón Herrera conocido como el alemán, y Edward Cobos Téllez conocido como Diego Vecino. Además participaron virtualmente Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco.

Durante el encuentro los exjefes paramilitares manifestaron al comisionado de Paz su plena voluntad de hacer parte de la denominada ‘paz total’ pero se pidió expresamente que se revise todo lo que ha pasado con el proceso de Justicia y Paz al considerar que el Estado les ha incumplido lo que se pactó. Según ellos, uno de los principales factores es que no se ha conocido toda la verdad de lo ocurrido y las víctimas tienen derecho a conocerla.

Iván Danilo Rueda Rodríguez, alto comisionado para la Paz - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Rueda escuchó atentamente la postura de los exparamilitares y seguramente informará detalladamente al presidente Gustavo Petro sobre la postura de los asistentes a esta primera reunión privada.

Justamente los exjefes paramilitares que se reunieron con el funcionario del Gobierno, hacen parte del grupo que envío una carta al presidente Gustavo Petro donde se pidió una audiencia pública para revisar el proceso de Justicia y Paz.

“Nos dirigimos a usted de manera respetuosa, para manifestar nuestra preocupación por sus consideraciones sobre la Ley 975 de 2005 o de justicia y paz, y los desarrollos de nuestro proceso de paz en términos de desmovilización de combatientes, verdad, justicia y reparación para las víctimas”. De esta manera, inicia una reveladora carta que reveló SEMANA el pasado 29 de marzo y firmada por varios exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo, entre otros.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. - Foto: Cortesía Presidencia de la República

En la carta, más de 16 excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia advierten que es la primera vez, después de la negociación de Santa Fé de Ralito, que vuelven a coincidir de manera unitaria en una comunicación dirigida al Gobierno nacional.

“Todos, sin excepción, atendiendo al llamado que nos hace el señor presidente de la República, Dr. Gustavo Petro Urrego, en su momento lideramos una organización armada de carácter contrainsurgente que adelantó un proceso político de paz en el que se acordó una desmovilización con el Estado colombiano, proceso que los suscritos lideramos y del cual surgió el primer sistema de Justicia Transicional de Colombia, la política pública de reparación de víctimas y los modelos de reincorporación vigentes actualmente”, advierten.

Salvatore Mancuso quiere hacer parte del acuerdo nacional convocado por Gustavo Petro. - Foto: SEMANA

Una semana antes de que se enviara esta carta por parte de los exparamilitares, el presidente de la República, Gustavo Petro, tomó la decisión de convocarlos para que le cuenten la verdad a Colombia sobre el proceso de indemnización de las víctimas, la ubicación de bienes y a decir toda la verdad para un real proceso de reconciliación en el país.

Desde Barrancabermeja, en un evento sobre reparación a las víctimas de los paramilitares, el jefe de Estado arremetió contra la ley de justicia y paz al señalarla de promover la impunidad; indicó que volvió políticos a los narcotraficantes.

“Justicia y paz fue una ley de impunidad para los narcotraficantes, allí no había un fiscal que criticar, allí los congresistas pupitrearon la ley, no bastó que algunos disidentes liberales o los de izquierda hablaran en contra; por ahí no era el camino”, sostuvo Petro.

El 10 de abril y en medio de un evento como parte de la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el presidente Gustavo Petro respondió a la solicitud que en los últimos días le habían hecho Salvatore Mancuso y otros exjefes paramilitares para tener un encuentro para hablar de la ‘paz total’ y de la llamada ley de Justicia y Paz, norma que le dio piso jurídico a la desmovilización paramilitar.

El jefe de Estado aseguró que “esa reunión debería darse”, especialmente para saber qué pasó con los bienes, con la ley y con el proceso de paz con las organizaciones paramilitares.

“Hay que hacer una especie de fase final de la Ley de Justicia y Paz, los antiguos jefes paramilitares que han pasado sus condenas hoy dicen públicamente que estarían dispuestos a reunirse conmigo, yo creo que esa reunión debería darse, es necesario que Gobierno y beneficiarios jurídicos de la Ley de Justicia y Paz se reúnan para ver qué paso con los bienes, qué paso con la ley”, dijo Petro.

Y es que para el presidente este último punto debe ser prioridad en caso de una eventual reunión, pues considera que estos bienes deben ser rápidamente monetizados para que, producto de ello, se indemnice a las víctimas. “He observado cómo muchas haciendas paramilitares están hoy ocupadas por testaferros de los paramilitares o por el Clan del Golfo, que es lo mismo”, denunció, y agregó que se debe hacer un inventario para saber realmente cuántos de estos bienes están en manos del Estado.

Por ahora se desconoce la fecha en que se daría la reunión del presidente Petro con los exparamilitares, pero las partes han mostrado su voluntad de hacerlo.