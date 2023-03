Lo último: Mancuso y otros exjefes paramilitares piden al presidente Petro un debate sobre Justicia y Paz; SEMANA revela carta firmada por más de 15 excomandantes

“Nos dirigimos a usted de manera respetuosa, para manifestar nuestra preocupación por sus consideraciones sobre la ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz, y los desarrollos de nuestro proceso de paz en términos de desmovilización de combatientes, verdad, justicia y reparación para las víctimas”. De esta manera inicia una reveladora carta en poder de SEMANA firmada por varias exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo, entre otros.

En la carta, más de 16 excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia advierten que es la primera vez, después de la negociación de Santa Fé de Ralito, que vuelven a coincidir de manera unitaria en una comunicación dirigida al gobierno nacional.

“Todos, sin excepción, atendiendo al llamado que nos hace el señor Presidente de la República Dr. Gustavo Petro Urrego, en su momento lideramos una organización armada de carácter contrainsurgente que adelanto un proceso político de paz en el que se acordó una desmovilización con el Estado colombiano, proceso que los suscritos lideramos y del cual surgió el primer sistema de Justicia Transicional de Colombia, la política pública de reparación de víctimas y los modelos de reincorporación vigentes actualmente”, advierten.

La carta está firmada por Salvatore Mancuso, Ramón Isaza, Carlos Mario Jiménez, Fredy Rendón Herrera, Edward Cobos, Rodrigo Pérez Alzate, Luis Eduardo Cifuentes, José Baldomero, Hernán Giraldo, Juan Francisco Prada, Manuel de Jesús Piraban, y más.

Los exparamilitares piden algo puntual: una audiencia pública. De hecho, consideran que un debate público sobre los resultados de la desmovilización de las Autodefensas resulta pertinente y necesario.

“Hace 20 años, ese proceso que la gente conoce como el Proceso de Paz de Santa Fé de Ralito generó muchas suspicacias e incertidumbres. Hoy ya se puede hacer un balance cierto y objetivo, que atienda al llamado que usted nos hace. Los resultados tangibles y las estadísticas en materia, no sólo de reparación, sino de toda la implementación del componente jurídico integrado al proceso de paz con las extintas Autodefensas, deben ser objeto del debate público que a buena hora propone el Sr. Presidente de la República”, advierten

Y agregan: “En diferentes foros y escenarios hemos afirmado que pese al cambio e incumplimiento de lo acordado, pese a lo inédito de la puesta en marcha de Justicia y Paz, y pese a la poca o nula valoración de los resultados producto de las verdades aportadas ante Justicia y Paz y los constantes ataques recibidos, los excomandantes de las Autodefensas nos hemos mantenido firmes en el proceso de investigación, sentencia, pena de prisión, reparación a las víctimas y compromiso de no repetición acordado entre nosotros y el gobierno nacional en representación del Estado colombiano. Vale la pena hacer este análisis, no solo como balance, sino en perspectiva de la Paz Total que usted le propuso al país”.

Cabe recordar que, hace pocos menos de una semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, tomó la decisión de convocar a los exjefes paramilitares a que le cuenten la verdad a Colombia sobre el proceso de indemnización de las víctimas, la ubicación de bienes y a decir toda la verdad para un real proceso de reconciliación en el país.

Desde Barrancabermeja, en un evento sobre reparación a las víctimas de los paramilitares, el jefe de Estado arremetió contra la ley de Justicia y Paz al señalarla de promover la impunidad; indicó que volvió políticos a los narcotraficantes.

“Justicia y Paz fue una ley de impunidad para los narcotraficantes, allí no había un fiscal qué criticar, allí los congresistas pupitrearon la ley, no bastó que algunos disidentes liberales o los de izquierda hablaran en contra; por ahí no era el camino”, sostuvo Petro.

También aseguró el mandatario colombiano: “Ahora paradójicamente el senador que se paró ante Mancuso, diciendo que era impunidad, los puede convocar para que digan la verdad, reclamar la paz para que nuevos jóvenes, mamás, no sean vueltos a llamar jamás “víctimas” en Colombia”.

En la carta en poder de SEMANA, los exjefes paramilitares, el rearme de una parte de las desmovilizadas AUC y la aparición de nuevas organizaciones armadas en los territorios, que en su momento estuvieron bajo nuestro control, ha sido el resultado de los “incumplimientos sistemáticos del Estado” en lo acordado en Santa Fé de Ralito tanto con nosotros como con las comunidades de los territorios que dejamos bajo control del Estado.

“Incluso hoy en día podríamos decir sin faltar a la verdad, que el fruto de la negociación –aún pendiente de la firma final de los acuerdos o de su terminación– entre el Estado colombiano y las Autodefensas, ha sido el sistema de Justicia Transicional con más resultados en lo referido a macro sentencias, incidentes de reparación, reconocimientos públicos de responsabilidades, pedidos de perdón, búsqueda de desaparecidos, entrega de bienes y activos para la reparación, cárcel efectiva para la totalidad de los ex Comandantes de las Autodefensas, en el país y allende las fronteras, así como un número no menos importante de mandos medios y patrulleros transitando aún por el primer sistema de Justicia Transicional”.

Los firmantes hablan de la paz total propuesta por el Gobierno Petro diciendo que esperan sea el final de las violencias estructurales.

Consideran además importante, darle a conocer al país e integrar al debate público el exterminio al que han sometido a los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, cifras oficiales hablan hoy de 4.902 desmovilizados de las Autodefensas asesinados.

“Estamos listos a empezar la preparación de esta audiencia, concretar con el Gobierno Nacional el día y la hora de su realización, que se garanticen las condiciones de nuestra participación y que sea pública y abierta a la ciudadanía. Tenemos toda la disposición a participar y a exponer con lujo de detalles, cuáles han sido nuestros aportes judiciales y extrajudiciales a la Paz y la Reconciliación de Colombia. Seguramente esa exposición servirá de referente para quienes hoy todavía dudan en asumir su responsabilidad en el conflicto armado colombiano”.

La carta concluye señalando: “Finalmente, señor presidente, hemos expresado de manera pública nuestro irrestricto apoyo a su proyecto de paz, y estamos de acuerdo en que la paz debe construirse sobre la base de la Verdad. Esto debe aplicar para todas las partes, incluidos los gobiernos nacionales que, en su momento, no generaron las condiciones para lograrla. Entendemos el desafío de lograr una paz total, que, si es total, debería ser con todos, de lo contrario quedará reducida a una entelequia”.