El presidente Gustavo Petro aceptó reunirse con Salvatore Mancuso y otros exjefes paramilitares, ¿de qué hablarán?

En medio de un evento como parte de la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaria con las Víctimas, el presidente Gustavo Petro respondió a la solicitud que en los últimos días le habían hecho Salvatore Mancuso y otros exjefes paramilitares para tener un encuentro para hablar de la ‘paz total’ y de la llamada ley de Justicia y Paz, norma que le dio piso jurídico a la desmovilización paramilitar.

El jefe de Estado aseguró que “esa reunión debería darse”, especialmente para saber qué pasó con los bienes, con la ley y con el proceso de paz con las organizaciones paramilitares.

“Hay que hacer una especie de fase final de la ley de justicia y paz, los antiguos jefes paramilitares que han pasado sus condenas hoy dicen públicamente que estarían dispuestos a reunirse conmigo, yo creo que esa reunión debería darse, es necesario que Gobierno y beneficiarios jurídicos de la ley de justicia y paz se reúnan para ver que paso con los bienes, que paso con la ley”, dijo Petro.

El presidente Gustavo Petro ha hecho críticas a la ley de justicia y paz - Foto: juan carlos sierra-semana

Y es que para el presidente este último punto debe ser prioridad en caso de una eventual reunión, pues considera que estos bienes deben ser rápidamente monetizados para que, producto de ello, se indemnice a las víctimas. “He observado cómo muchas haciendas paramilitares están hoy ocupadas por testaferros de los paramilitares o por el Clan del Golfo, que es lo mismo”, denunció, y agregó que se debe hacer un inventario para saber realmente cuántos de estos bienes están en manos del Estado.

Este pronunciamiento de Petro se da apenas una semana después de que se conociera una carta firmada por 16 excomandantes paramilitares en la que le manifiestan al mandatario sus preocupaciones por las consideraciones que tiene el Gobierno actual sobre la ley de Justicia y Paz.

“Nos dirigimos a usted de manera respetuosa, para manifestar nuestra preocupación por sus consideraciones sobre la Ley 975 de 2005 o de justicia y paz, y los desarrollos de nuestro proceso de paz en términos de desmovilización de combatientes, verdad, justicia y reparación para las víctimas”, indica la misiva.

En la carta, advierten que es la primera vez, después de la negociación de Santa Fe de Ralito, que vuelven a coincidir de manera unitaria en una comunicación dirigida al Gobierno nacional.

Salvatore Mancusoy otros exjefes paramilitares ya venía pidiendo pista para tener un encuentro con Petro. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA

La carta está firmada por Salvatore Mancuso, Ramón Isaza, Carlos Mario Jiménez, Fredy Rendón Herrera, Edward Cobos, Rodrigo Pérez Alzate, Luis Eduardo Cifuentes, José Baldomero, Hernán Giraldo, Juan Francisco Prada, Manuel de Jesús Piraban y más.

Los exparamilitares piden algo puntual: una audiencia pública. De hecho, consideran que un debate público sobre los resultados de la desmovilización de las Autodefensas resulta pertinente y necesario.

“Hace 20 años, ese proceso que la gente conoce como el Proceso de Paz de Santa Fe de Ralito generó muchas suspicacias e incertidumbres. Hoy ya se puede hacer un balance cierto y objetivo, que atienda al llamado que usted nos hace. Los resultados tangibles y las estadísticas en materia, no solo de reparación, sino de toda la implementación del componente jurídico integrado al proceso de paz con las extintas Autodefensas, deben ser objeto del debate público que a buena hora propone el Sr. presidente de la República”, advierten.

Cabe recordar que, hace poco menos de una semana, el presidente de la República tomó la decisión de convocar a los exjefes paramilitares a que “le cuenten la verdad” a Colombia sobre el proceso de indemnización de las víctimas, la ubicación de bienes y a decir toda la verdad para un real proceso de reconciliación en el país.

El exalto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo recibe el arma de un desmovilizado del Bloque Magdalena Medio.

Desde Barrancabermeja, en un evento sobre reparación a las víctimas de los paramilitares, el jefe de Estado arremetió contra la ley de Justicia y Paz al señalarla de promover la impunidad; indicó que volvió políticos a los narcotraficantes.

“Justicia y paz fue una ley de impunidad para los narcotraficantes, allí no había un fiscal que criticar, allí los congresistas pupitrearon la ley, no bastó que algunos disidentes liberales o los de izquierda hablaran en contra; por ahí no era el camino”, sostuvo Petro.

También aseguró el mandatario colombiano: “Ahora, paradójicamente, el senador que se paró ante Mancuso, diciendo que era impunidad, los puede convocar para que digan la verdad, reclamar la paz para que nuevos jóvenes, mamás, no sean vueltos a llamar jamás ‘víctimas’ en Colombia”.