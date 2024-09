Con documento en mano, congresista demuestra que ANT sí quiere entregar Los Nevados a indígenas: “Los páramos están en peligro”

Alejandro García (A.G.): Harman ya no solo se está dando a conocer por denuncias sobre politización en la entidad, un tema muy delicado porque son quienes compran las tierras. También porque ahora va en contra de las políticas que debe tener este Gobierno de preservación y cuidado del agua; en contra de sentencias judiciales que reconocen el Parque Nacional Natural Los Nevados como sujeto de derechos; en contra de lo que ha alertado la Procuraduría por actividades pecuarias y agrícolas en este lugar; en contra de los congresistas, porque nosotros desde la bancada del Eje Cafetero incorporamos en el Plan Nacional de Desarrollo un compromiso de cumplir el mandato de la sentencia que establece, en cabeza del presidente de la República, un plan de recuperación y conservación del Parque Nacional Natural de los Nevados. No se ha hecho nada. Ni este gobierno de Gustavo Petro, que ya va en más de la mitad, ni el gobierno anterior adelantó nada al respecto.

Lo que nos encontramos es una falta de claridad del director de la Agencia Nacional de Tierras. Dice que no es cierto, pero tenemos el documento en el que él pregunta sobre el uso del suelo de los predios con destino a las comunidades indígenas. Entonces, que no nos venga con engaños y que tampoco desvíe el debate. Pueden ser comunidades indígenas, afro o campesinas, una empresa productora, lo que sea, y no se puede ir en contra del uso del territorio que es de conservación y recuperación. Que no subsanen su incapacidad de cumplir el catastro multipropósito, de hacer realmente una asignación de tierras como debe ser y no ocupando los Parques Naturales, porque este parque es el que abastece de agua a tres millones de personas de los departamentos de Risaralda, Quindío, Caldas y parte del Tolima. Eso es lo que está en riesgo.