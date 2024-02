Congresista del Centro Democrático se amarró en la embajada de Colombia en Cuba; le pide al ELN que entregue noticias de los secuestrados

En sus primeras horas en La Habana, Cuba, el congresista del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, no ha conseguido lo que buscaba: que la guerrilla del ELN, hoy en negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro, entregara noticias de la suerte de una decena de secuestrados que parece se los tragó la tierra.

De entrada, Uscátegui pretendía que los elenos y los delegados en la negociación lo recibieran para hablar exclusivamente de los secuestrados. Pero como no lo consiguió, no tuvo otra alternativa que dirigirse hasta la sede de la embajada de Colombia en La Habana, Cuba, y amarrarse en las rejas hasta no obtener noticias del paradero de los plagiados.