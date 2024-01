“A MinDefensa no se le ha dado la gana invertir los recursos”: citarán a control político a Iván Velásquez por aeronaves que estarían fuera de servicio

La citación busca que el jefe de la cartera de Defensa responda por las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que estarían fuera de servicio y, que por ello, no habrían podido apoyar en las labores de sofocación de los incendios que se presentan en varias regiones del país.

“Desde el mes de noviembre del año pasado ya venía indagando porque ya se hablaba de que la Fuerza Aérea Colombiana no tenía horas de vuelo y por eso habían tenido que recortar su cooperación. Así que tengo los escritos desde noviembre y el Ministerio de Defensa me contesta que cerca del 41 % de las aeronaves de la Fuerza Aérea están fuera de servicio, o por mantenimiento, o por falta de repuestos, o por falta de recursos ”, resaltó el congresista del uribismo.

“Y ahora que se nos presentan estas emergencias como la que estamos viviendo en los cerros orientales de Bogotá, y en al menos 900 municipios del país, que no es un tema menor, pues resulta que no tenemos cómo atender la emergencia porque al ministro de Defensa no se le ha dado la gana de invertir los recursos que tiene para ello, y poner esa flota y actualizarla y ponerla al día, precisamente para atender esta urgencia y las emergencias de orden público que hay en el país”, agregó el representante Uscátegui, quien insistió en que ello amerita que el ministro de Defensa sea llamado a un debate de control político.