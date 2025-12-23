La clave para evitar pérdidas millonarias: una seguridad que también apaga incendios

Cada 14 minutos, en algún punto del país, se activa una alarma de emergencia por un incendio estructural, según datos que pueden concluirse de informes presentados por ANRACI, Asociación Nacional de Protección Contra Incendios, y reportes del sector. Solo en 2024 se estimaron cerca de 3.400 incendios estructurales en Colombia; en Bogotá, se registraron 613 casos y se proyectó que la cifra podría acercarse a 900 hacia cierre de año. Más preocupante aún: las edificaciones industriales, comerciales y empresariales, que representan apenas el 26 por ciento del área construida, concentran cerca del 30 por ciento de los incendios estructurales reportados.

No es el humo lo que llega a destruir la operación de una compañía: es la falta de preparación.

Un Sistema de Protección Contra Incendios, PCI, que opere de manera integrada con el sistema de seguridad reduce el riesgo operativo y financiero de una empresa y se convierte en un elemento estratégico para garantizar la continuidad del negocio, la protección del talento humano y la sostenibilidad corporativa.

Sin embargo, durante años muchas organizaciones han invertido en vigilancia, control de accesos, circuito cerrado de televisión e infraestructura para la seguridad física, pero han dejado la protección contra incendios en un plano secundario o bajo esquemas aislados. El resultado es evidente: fallas eléctricas, sobrecarga en redes improvisadas y ausencia de monitoreo integrado explican la cifra reportada por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá: 33,2 por ciento de incendios estructurales registrados en la Capital del país entre enero y septiembre de 2025.

Bajo ese contexto y una mirada integral, desde Securitas desarrollamos modelos integrados que conectan detección temprana de incendios, sensores térmicos, videoanalítica, centros de monitoreo y protocolos de respuesta. Los resultados son claros, la reducción de un 40 y hasta 70 por ciento en los tiempos de respuesta ante conatos de incendio en industrias críticas como manufactura, centros logísticos y retail en países como Suecia, España y Estados Unidos.

Recuerdo el caso de una de las cadenas de retail más grandes de Europa, que enfrentaba repetidos incidentes de sobrecalentamiento en cuartos eléctricos. Aunque contaba con vigilancia y CCTV, no tenía un sistema de PCI integrado. Al implementar detección temprana conectada al sistema de seguridad, la empresa logró detectar anomalías térmicas con 19 minutos de anticipación promedio, reducir pérdidas en inventario en más del 80 por ciento y garantizar continuidad operativa incluso en picos estacionales.

Quiero traer también el caso de una planta industrial en Estados Unidos, que tras una serie de cortocircuitos que no fueron identificados por su sistema tradicional, la planta integró videoanalítica térmica y monitoreo remoto 24/7. En el primer año, se evitaron cinco incidentes que habrían paralizado la operación por semanas.

Para no ir tan lejos, una empresa manufacturera ubicada en la Sabana de Bogotá sufrió un incendio en su área de almacenamiento. A pesar de tener un sistema de cámaras y vigilancia física, no contaba con un sistema de PCI integrado.

Cuando el guardia detectó el humo, ya habían pasado más de 12 minutos desde el inicio del conato. El retraso permitió que el fuego se expandiera a un 40 por ciento de la planta. El resultado fue contundente: el cierre de operaciones por 29 días, pérdidas económicas superiores a los 5.000 millones de pesos y, por supuesto, clientes desabastecidos y daño reputacional.

Para evitar casos como este último, un sistema unificado les permite a las compañías detección inmediata en zonas críticas, respuesta automatizada que activan CCTV, alarmas y notificaciones simultáneas; toma de decisiones basadas en datos, reducción del riesgo financiero y cumplimiento normativo cada vez más exigente.

En un país donde miles de incendios estructurales siguen paralizando operaciones, destruyendo activos y poniendo vidas en riesgo, la pregunta clave para cualquier organización es simple: ¿qué tan preparadas están las empresas para enfrentar un evento que puede ocurrir en minutos y costar años de crecimiento?

La diferencia entre una crisis devastadora y un incidente controlado no está en la suerte: está en la anticipación y la visión. Es la decisión que separa a las compañías que reaccionan de las compañías que lideran. Las empresas que ya dieron este paso no solo reducen riesgos: protegen empleo, patrimonio, reputación y futuro.

Sandra Carvajal, country president de Securitas Colombia y Ecuador