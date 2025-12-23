OPINIÓN

Sandra Carvajal Villamizar

La clave para evitar pérdidas millonarias: una seguridad que también apaga incendios

Un incendio puede acabar en cuestión de minutos con años de crecimiento empresarial. Pero no es el humo lo que llega a destruir la operación de una compañía: es la falta de preparación.
24 de diciembre de 2025, 12:06 a. m.

Cada 14 minutos, en algún punto del país, se activa una alarma de emergencia por un incendio estructural, según datos que pueden concluirse de informes presentados por ANRACI, Asociación Nacional de Protección Contra Incendios, y reportes del sector. Solo en 2024 se estimaron cerca de 3.400 incendios estructurales en Colombia; en Bogotá, se registraron 613 casos y se proyectó que la cifra podría acercarse a 900 hacia cierre de año. Más preocupante aún: las edificaciones industriales, comerciales y empresariales, que representan apenas el 26 por ciento del área construida, concentran cerca del 30 por ciento de los incendios estructurales reportados.

No es el humo lo que llega a destruir la operación de una compañía: es la falta de preparación.

Un Sistema de Protección Contra Incendios, PCI, que opere de manera integrada con el sistema de seguridad reduce el riesgo operativo y financiero de una empresa y se convierte en un elemento estratégico para garantizar la continuidad del negocio, la protección del talento humano y la sostenibilidad corporativa.

Seguridad privada y Fuerza Pública: alianza para un país que quiere avanzar

Sin embargo, durante años muchas organizaciones han invertido en vigilancia, control de accesos, circuito cerrado de televisión e infraestructura para la seguridad física, pero han dejado la protección contra incendios en un plano secundario o bajo esquemas aislados. El resultado es evidente: fallas eléctricas, sobrecarga en redes improvisadas y ausencia de monitoreo integrado explican la cifra reportada por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá: 33,2 por ciento de incendios estructurales registrados en la Capital del país entre enero y septiembre de 2025.

Opinión

Cuando una marca se convierte en un espacio de sentido

Opinión

El liderazgo que diciembre revela y enero olvida: ¿es usted un líder o un actor de temporada?

Opinión

Caos ciudadano: la falta de cultura cívica está afectando nuestra salud mental

Opinión

Navidad cuando el alma está arrugada

Opinión

Cerrar el año para volver a empezar: una pausa necesaria para liderar mejor

Opinión

Renovar el hogar para cerrar el año también es una forma de cuidarse

Opinión

Valledupar, el destino que el turismo aún no ha aprendido a mirar

Opinión

¿Y si regulamos el uso de las pantallas en las instituciones educativas antes de que sea demasiado tarde?

Tecnología

Vigilar su casa desde el celular: los dispositivos inteligentes que refuerzan la seguridad en Navidad

Gente

Alerta abandonó Colombia, tras vivir intento de secuestro y dejó contundente mensaje: “Vamos a seguir luchando”

Bajo ese contexto y una mirada integral, desde Securitas desarrollamos modelos integrados que conectan detección temprana de incendios, sensores térmicos, videoanalítica, centros de monitoreo y protocolos de respuesta. Los resultados son claros, la reducción de un 40 y hasta 70 por ciento en los tiempos de respuesta ante conatos de incendio en industrias críticas como manufactura, centros logísticos y retail en países como Suecia, España y Estados Unidos.

Vigilancia inclusiva: un programa que rompe paradigmas en la industria de la seguridad privada

Recuerdo el caso de una de las cadenas de retail más grandes de Europa, que enfrentaba repetidos incidentes de sobrecalentamiento en cuartos eléctricos. Aunque contaba con vigilancia y CCTV, no tenía un sistema de PCI integrado. Al implementar detección temprana conectada al sistema de seguridad, la empresa logró detectar anomalías térmicas con 19 minutos de anticipación promedio, reducir pérdidas en inventario en más del 80 por ciento y garantizar continuidad operativa incluso en picos estacionales.

Quiero traer también el caso de una planta industrial en Estados Unidos, que tras una serie de cortocircuitos que no fueron identificados por su sistema tradicional, la planta integró videoanalítica térmica y monitoreo remoto 24/7. En el primer año, se evitaron cinco incidentes que habrían paralizado la operación por semanas.

Para no ir tan lejos, una empresa manufacturera ubicada en la Sabana de Bogotá sufrió un incendio en su área de almacenamiento. A pesar de tener un sistema de cámaras y vigilancia física, no contaba con un sistema de PCI integrado.

Cuando el guardia detectó el humo, ya habían pasado más de 12 minutos desde el inicio del conato. El retraso permitió que el fuego se expandiera a un 40 por ciento de la planta. El resultado fue contundente: el cierre de operaciones por 29 días, pérdidas económicas superiores a los 5.000 millones de pesos y, por supuesto, clientes desabastecidos y daño reputacional.

Para evitar casos como este último, un sistema unificado les permite a las compañías detección inmediata en zonas críticas, respuesta automatizada que activan CCTV, alarmas y notificaciones simultáneas; toma de decisiones basadas en datos, reducción del riesgo financiero y cumplimiento normativo cada vez más exigente.

En un país donde miles de incendios estructurales siguen paralizando operaciones, destruyendo activos y poniendo vidas en riesgo, la pregunta clave para cualquier organización es simple: ¿qué tan preparadas están las empresas para enfrentar un evento que puede ocurrir en minutos y costar años de crecimiento?

La diferencia entre una crisis devastadora y un incidente controlado no está en la suerte: está en la anticipación y la visión. Es la decisión que separa a las compañías que reaccionan de las compañías que lideran. Las empresas que ya dieron este paso no solo reducen riesgos: protegen empleo, patrimonio, reputación y futuro.

Sandra Carvajal, country president de Securitas Colombia y Ecuador

Mas de Opinión

Yazmín Lombana, gerente de Titán Plaza

Cuando una marca se convierte en un espacio de sentido

Silvia Aristizábal, vicepresidente de Recursos Humanos de Koaj Permoda

El liderazgo que diciembre revela y enero olvida: ¿es usted un líder o un actor de temporada?

Pilar Acevedo

Caos ciudadano: la falta de cultura cívica está afectando nuestra salud mental

Hoy, tantos años después, vuelvo a sentir esa sensación de estar atrapada. Hace un mes atentaron contra mi hermano Miguel, y hace una semana falleció mi abuela Nydia —mi mamá de la vida—. Todo junto duele más.

Navidad cuando el alma está arrugada

Luz Stella Espitia

Cerrar el año para volver a empezar: una pausa necesaria para liderar mejor

Cada época deja una huella estética. Los años 60, con su desenfado, nos regalaron tapices psicodélicos.

Renovar el hogar para cerrar el año también es una forma de cuidarse

La guacharaca es más que un instrumento: es un ave ancestral tallada en madera. Es Cristo costeño y andino, el que se hizo camino entre el polvo del Caribe.

Valledupar, el destino que el turismo aún no ha aprendido a mirar

Esta es una responsabilidad que recae principalmente en los directivos docentes, pues son ellos quienes deben liderar una visión estratégica e involucrar activamente a toda la comunidad educativa.

¿Y si regulamos el uso de las pantallas en las instituciones educativas antes de que sea demasiado tarde?

Construir espacios donde la prosperidad quiera quedarse implica comprender que no se trata solo de dinero, sino de impacto, propósito y legado.

Lo que no muestran los balances de fin de año

Ana Ibarra del Círculo de Mujeres

Obras por impuestos, un motor silencioso de desarrollo en el Valle

Noticias Destacadas