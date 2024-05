Congresista le cantó la tabla a Carlos Carrillo, director de la UNGRD, en pleno debate: “Usted no destapó ninguna corrupción”

“Doctor Carrillo, usted no destapó ninguna corrupción, eso le tiene que quedar claro al país. Los que destaparon la corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo fueron los medios de comunicación A usted lo pusieron allí, si usted no le abre la puerta a las entidades de control se mete en un problema. Cualquiera lo haría, usted no está haciendo nada diferente a lo que cualquier persona con dos dedos de frente haría. Usted no es salvador de nada”, manifestó.

López también puso en cuestión las capacidades de Carrillo para dirigir la entidad. “Flaco favor le ha hecho al país y al gobierno al contarnos su vida y sus peroratas de izquierda en vez de ayudar a organizar la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Sabe qué va a pasar? yo tengo muchas dudas de que usted lo logre. Usted mismo lo ha reconocido en los medios de comunicación que no ha tenido la experiencia. Ser concejal cuatro años no lo avala técnicamente para que pueda cumplir con esa labor”, afirmó el congresista, quien aseguró que el director de la Unidad de Gestión del Riesgo busca “pavimentar su futuro político”.

“A nosotros no nos engañan, dizque usted había salvado 300.000 millones de pesos, eso no lo cree nadie. Colombianos, eso es mentira. El señor Carrillo no ha salvado nada. El presidente dio la orden de que no entregaran la plata. A nosotros no nos interesa su vida política y personal. ¿Sabe qué nos interesa? que le cumpla a Putumayo, que le cumpla a La Guajira, al Valle del Cauca. Preséntenos lo gran gerente que es, preséntenos lo brillante que es usted, porque yo me imagino que es un gran gerente y es brillante y a esta comisión la respeta”, sostuvo.