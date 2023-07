Congreso pide al Gobierno Petro medidas urgentes ante posibilidad de racionamiento de energía

Los congresistas coincidieron en que existen dudas sobre “¿Qué va a pasar con los recursos que tenemos del cargo por confiabilidad? ¿Cuándo se van a usar y para qué? ¿Qué ha pasado con los proyectos de generación de energía no convencional? ¿Cómo se están armonizando las matrices hidráulicas y térmicas? ¿Por qué si producimos energía estamos en riesgo de no tener acceso a ella? Por ejemplo, en Córdoba tenemos a Urrá, pero no nos vemos beneficiados de tenerla”.