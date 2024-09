Congreso reacciona ante el recorte del 77% del presupuesto a la Registraduría: “¿Golpe de Estado a la democracia?”

La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, fue vehemente, dijo que se trata de “un golpe de Estado” que afecta los comicios del 2026 y confesó que, inicialmente, cuando leyó la ponencia, creyó que se trataba un error del Ministerio de Hacienda, pero no era así.

El senador de Cambio Radical, Carlos Julio González, quien hace parte de la Comisión Tercera del Senado, opinó: “El recorte drástico del presupuesto de la Registraduría General de la nación del 2025 es muy grave. El riesgo está relacionado con no poder preparar y enfrentar las elecciones del 2026. También tiene que ver con un tema sensible como es la autonomía de entidades de estas características. Además, no hay claridad relacionada con el argumento de las bolsas de distribuciones y el criterio para administrarla”.