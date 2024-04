Contrario a lo que dijo Gustavo Petro que las marchas fueron “débiles”, el ministro del Interior señaló “yo no soy tan irrespetuoso”

Una ola de críticas desató en el país, la reacción del presidente de la República Gustavo Petro sobre las históricas marchas del 21 de abril en contra de su administración, las cuales calificó como “débiles”, varios sectores políticos señalaron al mandatario de no querer ver la realidad que está viviendo el país.

“Fueron unas marchas importantes, yo no soy tan irrespetuoso cuando veo a miles de personas marchar por muchas ciudades, decirles que son unas marchas débiles, fueron unas marchas importantes”, sostuvo Velasco.

No obstante, la respuesta podría no ser la esperada por muchos, ya que el mandatario de los colombianos señaló que las movilizaciones fueron débiles.

A pesar de que imágenes y videos registraron las multitudinarias marchas en más de 25 ciudades del país y 10 en el exterior, el presidente cree que no tuvieron fuerza y señaló que se dieron todas las garantías para que sus opositores se expresaran en las calles.

Durante la marcha se evidenció que la ciudadanía salió por diferentes razones y para enviar un mensaje al Gobierno Petro, que no está de acuerdo con las decisiones que se están tomando. Aunque los habitantes del país fueron los protagonistas, Petro volvió a usar un término que ya había empleado hace unos meses.

“Rechazo a las reformas por los que se creen dueños del dinero público, este rechazo para ganar clases medias se viste a través de las redes y los medios de mecanismos de seducción centrados en el odio y la mentira. El presidente es guerrillero, dicen, o por su procedencia popular no nos representa, o porque es de izquierda, no debe gobernar; es el odio el eje central del mensaje. Un odio que yo no quiero que regrese al poder porque mataría mucha gente, quizás peor que como lo hizo en el pasado. Lo que añoran es la represión abierta, las masacres paramilitares y los asesinatos de jóvenes”, insistió.