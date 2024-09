Contundente mensaje de Fajardo a Petro: “Presidente, no hay necesidad de irse, por ahora, a ver ballenas porque está rodeado de elefantes”

“Los camioneros tienen la obligación de respetar el derecho a la movilidad y colaborar para que los más humildes no sean los perjudicados. El presidente debe salir de su burbuja , si no seguirá prisionero de sus contradicciones e incoherencias. Aterrice”, dijo textualment e en sus redes sociales.

Al matemático paisa no le gustó como Gustavo Petro, en lugar de insistir en un camino sereno y de diálogo con los camioneros, calentara a los transportadores y motivara a su gente a salir a las calles.

Fajardo lo dijo visiblemente molesto porque el jefe de Estado anunció una alocución presidencial este miércoles, pero no se refirió al paro que este jueves completa cuatro días y que tiene paralizado al país. Al contrario, el primer mandatario denunció un supuesto espionaje que ya la prensa había hecho de conocimiento público.

Al Presidente no le gustó el comentario de Sergio Fajardo y le respondió con sarcasmo.

“No me voy a ver ballenas, mi amigo”, le dijo . E hizo referencia al episodio de las elecciones presidenciales de 2018 donde Sergio Fajardo optó por irse a ver ballenas al Pacífico y no respaldar a su corriente política.

El excandidato presidencial antioqueño no se quedó callado y le envió un contundente mensaje a Petro: “Presidente, no hay necesidad de irse, por ahora, a ver ballenas porque está rodeado de ‘elefantes’: escándalos de corrupción que involucran a su hijo Nicolás Petro y a personas que usted nombró, como Olmedo López, exdirector dela Unidad Nacional de Gestión del Riesgo; las tractomulas que tienen bloqueada a Colombia; la baja ejecución; y las promesas incumplidas que aumentan la frustración con el cambio que prometió y no llegó”.